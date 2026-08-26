Trámite del terreno frena nueva primaria en Hunukú, Temozón

Los trabajos de construcción de las que serían las nuevas instalaciones de la escuela primaria Rita Cetina Gutiérrez de esta comisaría fueron suspendidos debido a situaciones legales relacionadas con la donación del terreno donde se proyectaba realizar la obra.

Actualmente, la escuela Rita Cetina Gutiérrez comparte instalaciones con la primaria Benito Juárez García, situación que durante los últimos años ha representado un reto para la comunidad educativa, debido a que ambos planteles deben desarrollar sus actividades en un mismo espacio.

Ante esta situación, surgió el proyecto para que la Rita Cetina Gutiérrez pudiera contar con instalaciones propias. Para ello, se contempló un terreno que fue donado con la finalidad de que ahí se construyeran espacios educativos destinados a los estudiantes de este plantel.

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Durante varias semanas, padres de familia se organizaron y acudieron al predio para realizar labores de limpieza y acondicionamiento, con la intención de contribuir al avance del proyecto.

Posteriormente, comenzaron a levantarse algunas estructuras correspondientes a la obra, lo que generó expectativas entre las familias de Hunukú, que esperaban contar próximamente con mejores condiciones para la educación de sus hijos. Sin embargo, recientemente los trabajos fueron detenidos luego de que se notificara que ya no podía continuar la construcción, debido a diversos asuntos relacionados con la situación jurídica del terreno y el proceso formal de donación.

De acuerdo con fuentes consultadas, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) habría informado que la obra no podría continuar hasta que se expidiera el documento oficial de Aceptación de Donación por parte del Gobierno estatal.

La situación ha generado incertidumbre entre padres de familia y miembros de la comunidad escolar, quienes habían participado activamente en las primeras labores para hacer posible el proyecto y esperaban que la construcción avanzara conforme a lo previsto.

El proyecto contemplaba la construcción de tres aulas y un baño, infraestructura que sería destinada a mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de la primaria Rita Cetina Gutiérrez.

Los trabajos serían realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, por lo que la suspensión representa un retraso en una obra considerada necesaria para atender las necesidades del plantel.

Por el momento, la construcción permanecerá detenida hasta que se regularice la situación relacionada con la donación del predio y se cuente con la documentación correspondiente que permita dar certeza jurídica al proyecto.

Padres de familia esperan que el proceso pueda resolverse a la brevedad y que, una vez cumplidos los requisitos legales, los trabajos puedan reanudarse para que la comunidad estudiantil finalmente cuente con instalaciones propias y adecuadas para desarrollar sus actividades escolares.