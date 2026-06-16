Influenza cobra tres vidas en Yucatán en una semana fuera de la temporada invernal

El calendario dice verano, pero el virus sigue cobrando vidas. En la semana del 18 al 25 de mayo del 2026, tres yucatecos fallecieron a causa de influenza, de acuerdo con el Informe de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral de la Secretaría de Salud federal. Tres muertes en siete días, cuando la temporada invernal –el periodo que convencionalmente se asocia con la mayor circulación del virus‒ ya había concluido. El dato no es una anomalía pasajera. Es la confirmación de un patrón que las autoridades sanitarias llevan meses documentando: en Yucatán, la influenza no descansa.

Las tres muertes ocurrieron en territorio yucateco, mientras que Quintana Roo y Campeche no reportaron fallecimientos durante ese periodo, con lo que la Península acumuló tres decesos en una sola semana. En ese mismo lapso se confirmaron cuatro nuevos casos en la región: tres en Yucatán y uno en Quintana Roo. Campeche no reportó contagios nuevos.

Las cifras acumuladas desde el 1 de enero al 25 de mayo del 2026 ofrecen una perspectiva más amplia y preocupante. En los tres estados peninsulares se han confirmado 573 casos positivos de influenza y 35 defunciones. Yucatán encabeza con claridad ambas listas: 389 casos y 17 fallecimientos, lo que representa casi siete de cada diez contagios detectados en la región. Le siguen Quintana Roo con 121 casos y 15 muertes, y Campeche con 63 contagios y tres fallecimientos.

Razones que van más allá del azar

Que Yucatán concentre la mayor carga de la enfermedad en la Península no es un fenómeno inexplicable. La densidad poblacional de la zona metropolitana de Mérida, la mayor movilidad interna, la mayor capacidad instalada de diagnóstico –que permite detectar más casos‒ y las condiciones climáticas particulares del sureste contribuyen a que el virus encuentre condiciones propicias para circular. Las autoridades sanitarias han señalado que el clima cálido-húmedo característico de la región favorece una circulación temprana y prolongada del virus.

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La influenza que predomina en Yucatán durante la temporada 2025-2026 corresponde principalmente al subtipo A (H1N1), la variante que desde el inicio de la temporada ha dominado el panorama epidemiológico nacional. En el acumulado de la temporada, la influenza A (H1N1) representa el 47.6% de los casos confirmados en el país, seguida de la A (H3N2) con el 40.2%. Ambas variantes coexisten y pueden provocar cuadros graves, especialmente en los grupos de mayor vulnerabilidad.

El mito del invierno

Una de las ideas más arraigadas sobre esta enfermedad es que desaparece con el calor. Los datos del 2026 en la Península desmienten esa creencia. Aunque los meses más fríos del año concentran la mayor circulación del virus, las autoridades sanitarias advierten que las distintas variantes de influenza continúan activas durante otras épocas del año; las temporadas de calor y los cambios bruscos de clima suelen favorecer la persistencia de casos aislados o brotes de menor magnitud, suficientes para mantener la circulación del virus en las comunidades.

Los antecedentes regionales lo confirman. Durante la temporada interestacional comprendida entre mayo y septiembre del 2025, México registró un incremento del 14.3% en casos de neumonía y bronconeumonía respecto al mismo periodo del año anterior, lo que refleja la circulación persistente de virus respiratorios incluso fuera de la temporada de mayor transmisión.

La lógica epidemiológica es clara: el virus muta, se adapta y no tiene obligación de ajustarse al calendario. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha alertado que los eventos respiratorios inusuales –como casos graves sin causa identificada o brotes fuera del periodo de circulación previsto‒ deben investigarse y comunicarse rápidamente conforme al Reglamento Sanitario Internacional. Para Yucatán, el mensaje es que la guardia no puede bajarse al terminar el invierno.

Quiénes están en mayor riesgo

No todas las personas que se infectan con influenza desarrollan cuadros graves. La mayoría de los casos cursa con fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar general y, en el trópico, síntomas que fácilmente pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias comunes. El peligro real se concentra en grupos específicos que, una vez infectados, tienen mayor probabilidad de complicaciones que pueden derivar en hospitalización o muerte.

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Los grupos más afectados por la influenza estacional son los adultos mayores de 65 años (15.2%), seguidos de niños de cinco a nueve años (11.2%), jóvenes de 20 a 24 años (10.4%) y niños de uno a cuatro años (7.2%). A estos grupos se suman las mujeres embarazadas y los pacientes con enfermedades crónicas –diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas o pulmonares‒ quienes en Yucatán representan una proporción significativa de la población adulta.

El escenario se complica cuando la influenza no circula sola. Existe una circulación simultánea de influenza, COVID-19 y el virus sincicial respiratorio, una triple amenaza que puede saturar los servicios de atención médica cuando la actividad viral se intensifica. En un contexto donde muchas familias yucatecas aún recurren a la automedicación ante los primeros síntomas, el retraso en la atención médica puede hacer la diferencia entre una recuperación sin complicaciones y un desenlace grave.

La vigilancia como herramienta

Frente a este panorama, los sistemas de vigilancia epidemiológica permanecen activos durante todo el año. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver), coordinado por la Dirección General de Epidemiología, monitorea semana a semana los casos sospechosos, los confirmados y las defunciones en cada entidad del país, lo que permite detectar incrementos oportunos y activar respuestas antes de que los brotes escalen.

La Secretaría de Salud federal reiteró el llamado a mantener medidas preventivas básicas que, aunque sencillas, han demostrado su eficacia: el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y la búsqueda inmediata de atención médica ante síntomas respiratorios persistentes. La OPS recomendó además revisar las guías nacionales de manejo clínico, reforzar el acceso a diagnóstico temprano y asegurar la disponibilidad de antivirales para las personas con mayor riesgo de complicaciones.

La vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva de prevención. Aunque la campaña de vacunación invernal concluyó formalmente, las unidades de salud pública pueden orientar a la población sobre opciones de protección disponibles, especialmente para los grupos más vulnerables.

Los números del primer semestre del 2026 en Yucatán son una advertencia que no debe leerse como estadística fría. Detrás de cada cifra hay una familia que perdió a un ser querido por una enfermedad que, en muchos casos, puede prevenirse o tratarse a tiempo. La influenza no espera el invierno para hacer daño. Tampoco deberían esperar los yucatecos para protegerse.