Influenza H1N1 sigue activo: Yucatán concentra la mayoría de los contagios en la Península

En medio de temperaturas que superan los 40 grados Centígrados en la región, la variante H1N1 de la influenza se mantiene como la cepa predominante en la Península de Yucatán, una de las pocas zonas del país donde este virus continúa en circulación activa, de acuerdo con el más reciente corte epidemiológico al 27 de abril.

Los datos colocan a Yucatán, Quintana Roo y Campeche –junto con Colima y Baja California– como las únicas entidades donde aún se detecta esta variante, mientras que en el resto del territorio nacional predomina la cepa AH3N2, asociada a otros patrones de transmisión y riesgo.

Más de 500 casos y 31 defunciones

En la Península se han confirmado 535 casos de influenza, con una concentración significativa en Yucatán, que acumula 368 contagios, seguido de Quintana Roo con 109 y Campeche con 58. A nivel regional, se reportan 31 defuncionesvinculadas a complicaciones derivadas del virus.

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Los casos corresponden a pacientes que acudieron a consulta médica con síntomas respiratorios y que, tras pruebas diagnósticas, fueron confirmados como positivos a influenza, en un contexto donde la vigilancia epidemiológica busca diferenciar estos contagios de otros padecimientos con manifestaciones similares.

H1N1 vs AH3N2: dos cepas, distintos riesgos

Aunque ambas variantes pertenecen a la influenza tipo A, su comportamiento epidemiológico presenta diferencias relevantes. La H1N1, que actualmente circula en la Península, tiende a afectar con mayor frecuencia a personas jóvenes y adultos, generando cuadros respiratorios que pueden escalar a complicaciones pulmonares si no se atienden oportunamente.

En contraste, la AH3N2 –predominante en el resto del país– suele impactar con mayor severidad a adultos mayores y grupos vulnerables, con una mayor carga de hospitalizaciones en temporadas críticas.

Ambas cepas comparten síntomas como fiebre superior a 38 grados, dolor muscular, tos, congestión nasal y malestar general, lo que obliga a recurrir a pruebas específicas para confirmar el diagnóstico.

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Calor no frena contagios; puede favorecerlos

Lejos de inhibir la propagación del virus, las altas temperaturas podrían convertirse en un factor de riesgo. El médico internista Juan Pablo Martín del Campo advirtió que el contexto climático y los hábitos cotidianos pueden favorecer la transmisión.

“El calor no elimina los virus. Al contrario, hay condiciones que facilitan su propagación: el sudor, el contacto constante con la cara y la falta de higiene inmediata”, explicó.

El especialista señaló que el uso del transporte público representa uno de los principales focos de contagio, debido a la alta concentración de personas en espacios reducidos y con ventilación limitada.

A ello se suma el contraste entre exteriores calurosos y espacios con aire acondicionado, un factor que puede debilitar temporalmente las vías respiratorias.

“Los cambios bruscos de temperatura afectan las defensas del organismo y facilitan la entrada del virus”, detalló.

Otro elemento que preocupa a especialistas es la tendencia a minimizar los síntomas iniciales, lo que retrasa la atención médica y aumenta el riesgo de complicaciones, especialmente en pacientes con enfermedades preexistentes.