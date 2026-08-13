Influenza y COVID-19 repuntan en Yucatán durante las vacaciones: suman 20 nuevos casos cada uno

Las vacaciones también trajeron un repunte de enfermedades respiratorias en la Península. Influenza y COVID-19 registraron en la última semana de julio su mayor incremento semanal de 2026, con 20 nuevos contagios de cada padecimiento, de acuerdo con el reporte de vigilancia de la Secretaría de Salud.

El comportamiento prende las alertas porque el aumento ocurre en plena temporada vacacional, cuando se intensifican los viajes, las reuniones familiares, la movilidad entre ciudades y las actividades recreativas.

El avance no es nuevo. Desde junio, los reportes epidemiológicos ya colocaban a Yucatán entre las entidades con mayor presencia de influenza durante el periodo interestacional, mientras Quintana Roo comenzaba a escalar entre los estados con más casos. Ahora, el repunte alcanza a los dos principales virus bajo vigilancia.

Noticia Destacada “Beso de 3”: IMSS-Bienestar alerta por infecciones que pueden transmitirse mediante esta práctica

Distribución regional

Hasta la semana epidemiológica 30, la Península acumulaba 159 casos confirmados de influenza: 96 en Yucatán, 55 en Quintana Roo y ocho en Campeche.

El crecimiento resulta significativo. Una semana antes, la región contabilizaba 139 casos, por lo que en apenas siete días se sumaron 20 diagnósticos, el mayor incremento semanal reportado durante el año.

Yucatán concentra la mayor parte de los contagios peninsulares y se mantiene entre las entidades con mayor presencia del virus a nivel nacional.

El panorama adquiere mayor relevancia porque se trata de la llamada temporada interestacional, periodo en el que la circulación de influenza continúa aunque fuera de la temporada invernal tradicional. La Secretaría de Salud mantiene un seguimiento semanal de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios.

Noticia Destacada Quintana Roo registra aumento de 80% en casos de COVID-19 y suma 18 contagios

El incremento coincide con el periodo de mayor desplazamiento de familias por las vacaciones de verano. Viajes, concentraciones en espacios cerrados, reuniones y cambios constantes entre ambientes climatizados y exteriores pueden favorecer la transmisión de virus respiratorios.

La situación contrasta con la percepción de que influenza y COVID-19 son padecimientos exclusivamente de invierno. Los registros de este año muestran que, al menos durante esta etapa interestacional, la circulación de ambos virus también puede intensificarse durante los meses cálidos.

En la distribución nacional, Yucatán aparece como la entidad con mayor proporción de casos de influenza, con 26.8 por ciento del total, seguido por Quintana Roo, con 15.4 por ciento.

Entre ambas entidades concentran una parte importante de los contagios reportados en el país durante esta etapa.