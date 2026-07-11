COVID-19 muestra ligero incremento en la Península de Yucatán

Después de varios meses con una circulación prácticamente marginal del COVID-19 en la Península de Yucatán, la enfermedad mostró un ligero repunte al cierre de junio. Aunque Yucatán no reportó nuevos contagios durante la última semana analizada, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica debido al incremento registrado en la región y al inicio de la temporada vacacional, cuando aumenta la movilidad de la población.

El más reciente Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, COVID-19y otros Virus Respiratorios de la Secretaría de Salud federal confirmó que, entre el 21 y el 27 de junio se detectaron tres nuevos casos en Quintana Roo. Con ello, la Península acumula seis contagios confirmados en lo que va del 2026: cuatro corresponden a Quintana Roo, dos a Yucatán y Campeche permanece sin casos registrados.

Si bien la cifra continúa muy lejos de los niveles observados durante los años más críticos de la pandemia, el incremento representa el mayor registrado en una sola semana durante el primer semestre del año, situación que mantiene bajo seguimiento a las autoridades de salud.

En Yucatán, los dos casos acumulados este año reflejan que el virus continúa presente, aunque con una incidencia muy reducida. El comportamiento epidemiológico dista del observado durante la emergencia sanitaria, cuando los contagios crecían rápidamente y provocaban una fuerte presión sobre los servicios médicos.

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Sigue presente

Especialistas y autoridades sanitarias coinciden en que el COVID-19 no ha desaparecido. Actualmente circula de manera esporádica y la mayoría de las infecciones está asociada con subvariantes descendientes de Ómicron, las cuales suelen provocar cuadros menos graves en personas vacunadas o que desarrollaron inmunidad por infecciones previas.

Sin embargo, el riesgo continúa siendo significativo para determinados sectores de la población. Adultos mayores, personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o pulmonares, mujeres embarazadas y pacientes con sistemas inmunológicos debilitados siguen siendo quienes presentan mayor probabilidad de desarrollar complicaciones.

El incremento coincide además con el arranque de las vacaciones de verano, periodo en el que aumentan los desplazamientos, reuniones familiares y la llegada de visitantes a destinos turísticos de la Península, incluido Yucatán.

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Aunque hasta ahora no existe evidencia de un aumento importante en la transmisión comunitaria, las autoridades consideran indispensable mantener las medidas básicas de prevención para evitar una mayor propagación del virus.

Entre las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud se encuentran permanecer en casa cuando existan síntomas respiratorios, cubrir nariz y boca al toser o estornudar, mantener una higiene frecuente de manos, favorecer la ventilación de espacios cerrados y acudir a valoración médica cuando la fiebre persista o exista dificultad para respirar. También se insiste en mantener actualizado el esquema de vacunación para reducir el riesgo de enfermedad grave.

Señales de alerta

Los síntomas más frecuentes continúan siendo fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, cansancio y molestias musculares. Aunque la mayoría de los casos actuales evolucionan favorablemente, las autoridades recuerdan que cualquier persona perteneciente a un grupo vulnerable debe buscar atención médica oportuna ante el agravamiento de los síntomas.

El comportamiento observado en la Península confirma que el COVID-19 permanece como un virus de vigilancia permanente. Aunque su impacto es considerablemente menor al registrado en años anteriores, los sistemas de monitoreo epidemiológico continúan activos para detectar oportunamente cualquier cambio en la circulación del virus y responder en caso de que los contagios vuelvan a incrementarse.