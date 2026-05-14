Reaparece el COVID-19 en Yucatán tras cuatro meses sin registros; confirman nuevo caso en una mujer

Después de casi cuatro meses sin casos confirmados de COVID-19, Yucatán volvió a registrar un contagio de coronavirus, de acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico federal.

El reporte, correspondiente a la semana epidemiológica 17 –del 26 de abril al 2 de mayo–, documentó el caso de una mujer infectada con SARS-CoV-2 en la entidad, convirtiéndose en el primer registro oficial de 2026. A la misma fecha del año pasado, el estado acumulaba ocho casos positivos, lo que refleja una disminución importante en la circulación del virus.

Aunque las cifras están muy lejos de los años más críticos de la pandemia, el nuevo caso rompe el periodo sin contagios confirmados en Yucatán y ocurre en medio de un escenario nacional donde las enfermedades respiratorias continúan bajo vigilancia sanitaria.

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Siete nuevos en el país

El caso de Yucatán formó parte de los siete contagios confirmados en México durante ese periodo. Jalisco encabezó la lista con tres, seguido por Nuevo León, Estado de México, Hidalgo y Yucatán, con un caso cada uno.

En la Península de Yucatán, Quintana Roo mantiene un contagio acumulado este año, mientras que Campeche continúa sin reportar casos confirmados.

Según los registros epidemiológicos federales, durante el 2025 Yucatán acumuló 139 contagios de COVID-19, cifra menor a los 280 reportados en 2024.

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A nivel nacional, hasta la semana 17 se contabilizaban 279 casos confirmados: 150 mujeres y 129 hombres. Con datos preliminares de la semana 18, el país habría sumado nueve contagios adicionales.

Aunque el COVID presenta actualmente baja incidencia, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica debido al comportamiento de otros virus respiratorios.

En Yucatán, la influenza estacional continúa con mayor presencia. Durante la temporada 2025-2026 se han confirmado 389 casos (8.3% del total nacional), además de 14 defunciones asociadas a la enfermedad. El subtipo predominante en la Península es el AH1N1, el mismo que históricamente ha provocado los cuadros más agresivos de influenza en México.

Especialistas han advertido que, aunque el COVID dejó de representar una emergencia sanitaria global, el virus sigue circulando de manera estacional y puede afectar con mayor severidad a adultos mayores.