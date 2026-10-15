Desarrollo Sustentable clausura el basurero municipal de Motul tras incendiarse

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán clausuró ayer el basurero municipal de Motul, luego de las denuncias de vecinos, docentes y padres de familia por las afectaciones ocasionadas por el humo de un incendio que se mantiene activo en el lugar.

La intervención de inspectores estatales ocurrió después de varios días de contingencia, durante los cuales una densa columna de humo se extendió por la zona poniente de la ciudad y llegó a comisarías cercanas, lo que generó preocupación entre los habitantes por los posibles riesgos para la salud.

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La situación también afectó a la comunidad escolar. Directivos y maestros reportaron que varios estudiantes presentaron síntomas como tos, irritación de garganta y conjuntivitis, presuntamente relacionados con la exposición constante al humo.

Infraestructura rebasada

Habitantes de Motul señalaron que el sitio de disposición final de residuos operaba con una infraestructura rebasada y sin una renovación de fondo desde su creación, en el 2010. Estas condiciones, afirmaron, habrían contribuido a las dificultades para controlar el incendio.

Como parte de la intervención, personal de la SDS colocó sellos de clausura y prohibió el ingreso de vehículos y la descarga de nuevos residuos, en tanto se atienden las irregularidades ambientales detectadas.

Por su parte, el Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Lucio Estrella, informó que había realizado gestiones para combatir el fuego, que hasta este miércoles no había sido sofocado en su totalidad.

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Como parte de los trabajos, el martes llegó al municipio maquinaria pesada enviada por el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), con el objetivo de apoyar en las labores para controlar el incendio y remover los residuos.

Sin embargo, la Comuna señaló que la clausura impuesta por la autoridad estatal restringió el acceso al predio e impidió que continuaran las labores con el personal y la maquinaria que se encontraban en el lugar.

Ante esta situación, el Ayuntamiento indicó que espera las disposiciones del Gobierno del Estado para determinar cómo se dará continuidad a los trabajos y reiteró su disposición a colaborar conforme a los protocolos establecidos para atender la emergencia y proteger a la población.