Eventos de octubre 2026 en Yucatán: Feria del Panucho, Paseo de las Ánimas, Ximena Sariñana y más

Octubre de 2026 llegará a Yucatán con una cartelera de actividades que incluye conciertos gratuitos, festivales gastronómicos y eventos relacionados con las tradiciones del estado.

Mérida concentrará buena parte de las actividades, aunque también habrá propuestas en municipios como Valladolid y Sisal.

Entre los eventos que destacan para este mes se encuentran la Feria del Panucho 2026, el Carnívoro Fest 4, el concierto gratuito de Majo Aguilar en La Plancha, la presentación de Ximena Sariñana en Valladolid y diversas actividades relacionadas con el Hanal Pixán.

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¿Qué eventos habrá en Yucatán durante octubre de 2026?

La cartelera de eventos de octubre 2026 en Yucatán contempla actividades para diferentes públicos y en distintos puntos del estado. Estas son algunas de las fechas que ya forman parte de la agenda.

Feria del Panucho 2026 en Mérida

Mérida tendrá nuevamente una celebración dedicada a uno de los platillos más representativos de la gastronomía yucateca con la Feria del Panucho 2026.

Habrá diversos ingredientes en la Feria del Panucho de Mérida / Especial

El encuentro se realizará en el Barrio Mágico de la Ermita de Santa Isabel, donde habitantes y visitantes podrán disfrutar de distintas variedades de panuchos, además de otros platillos, postres y bebidas.

La feria también contará con música y actividades culturales, por lo que se suma a las opciones para quienes buscan qué hacer en Mérida durante octubre de 2026.

¿Qué eventos habrá en Yucatán durante octubre de 2026?

La cartelera de eventos de octubre 2026 en Yucatán contempla actividades para diferentes públicos y en distintos puntos del estado. Estas son algunas de las fechas que ya forman parte de la agenda.

Feria del Panucho 2026 en Mérida

Mérida tendrá nuevamente una celebración dedicada a uno de los platillos más representativos de la gastronomía yucateca con la Feria del Panucho 2026.

El encuentro se realizará en el Barrio Mágico de la Ermita de Santa Isabel, donde habitantes y visitantes podrán disfrutar de distintas variedades de panuchos, además de otros platillos, postres y bebidas.

La feria también contará con música y actividades culturales, por lo que se suma a las opciones para quienes buscan qué hacer en Mérida durante octubre de 2026.

Carnívoro Fest: 3 y 4 de octubre

El Carnívoro Fest 4 será una de las primeras actividades gastronómicas del mes en Mérida. Se realizará el 3 y 4 de octubre de 2026 en la Explanada del Complejo Deportivo Kukulcán.

Durante el evento habrá propuestas gastronómicas enfocadas en cortes de carne, tacos, parrilladas y especialidades ahumadas.

El acceso será libre, por lo que se perfila como una de las alternativas para disfrutar durante el primer fin de semana de octubre en Mérida.

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Majo Aguilar en La Plancha: 10 de octubre

Uno de los conciertos programados para octubre de 2026 en Mérida será el de Majo Aguilar, quien llegará a la ciudad para ofrecer una presentación gratuita.

El concierto se realizará el sábado 10 de octubre de 2026 en el Gran Parque de La Plancha y forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

La presentación fue anunciada por la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta), en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Festival de las Ánimas 2026 en Mérida

El Festival de las Ánimas 2026 se realizará en Mérida del 24 de octubre al 2 de noviembre, con una programación de actividades gratuitas.

La edición de este año llevará el lema “Recuerdos de corazón” e incluirá recorridos, altares, espectáculos, actividades infantiles, propuestas gastronómicas y el tradicional Paseo de las Ánimas.

Por sus fechas, el festival se convertirá en una de las principales actividades culturales de Mérida durante la última semana de octubre y los primeros días de noviembre.

Concurso de chalanas de Hanal Pixán en Sisal

La celebración del Hanal Pixán en Yucatán también tendrá presencia en la costa.

En Sisal se realizará el Concurso de Chalanas el 30 de octubre, una actividad en la que las embarcaciones serán decoradas con motivos alusivos a esta tradición.

El evento busca combinar la creatividad con las costumbres yucatecas en un escenario relacionado con las actividades de la comunidad costera.

Ximena Sariñana en Valladolid: 31 de octubre

El mes cerrará con música en Valladolid, Yucatán, donde Ximena Sariñana ofrecerá un concierto de entrada libre.

La presentación será el 31 de octubre a las 8:00 de la noche en el atrio del Exconvento de San Bernardino de Siena.

El concierto forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, por lo que se suma a las actividades culturales programadas para finales de octubre.