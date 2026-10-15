Regidores de Seyé frenan paquete de obras con inversión de 10 mdp para pozos pluviales, remodelaciones y techos

Seyé retomó la atención pública a raíz de un suceso acontecido durante la reciente sesión de Cabildo, cuando el cuerpo de regidores decidió frenar la aprobación del paquete de obras públicas planificado para el trimestre final del año actual, con una inversión estimada en 10 millones de pesos.

Durante la transmisión pública realizada mediante las redes sociales el pasado lunes, la alcaldesa Wendy Cauich Cauich presentó formalmente la lista de proyectos.

La propuesta integra la edificación de techos firmes en la comisaría de Holactún, la construcción de pozos pluviales en puntos estratégicos de la cabecera municipal y la remodelación completa de una cancha de usos múltiples en la ex estación de ferrocarriles.

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El financiamiento de los proyectos proviene de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para los Municipios (FAISMUN). Este presupuesto busca atender las necesidades prioritarias de infraestructura básica en las distintas comunidades del municipio.

La presentación incluyó los montos asignados y los detalles técnicos de cada una de las intervenciones proyectadas; sin embargo, la sesión registró un intercambio continuo de posturas entre los integrantes del Cabildo municipal.

Los regidores manifestaron reservas ante las propuestas presentadas por la administración edilicia, pues su postura principal señaló la conveniencia de una revisión minuciosa sobre la documentación legal y los procesos de licitación.

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El síndico municipal, Gabriel Humberto Uicab Bojórquez, expuso observaciones relativas a los tiempos de entrega de la documentación oficial y mencionó que la recepción de los oficios durante el mismo día de la sesión impide que se tenga un análisis exhaustivo de las obras.

El cierre de la reunión confirmó la falta de votación mayoritaria para la asignación de los recursos monetarios, por lo que los proyectos presentados quedaron en estado de pausa a la espera de nuevos acuerdos entre las partes, a pesar de que se han sesionado en tres ocasiones en lo que va del año.

Mientras tanto, la gente mantiene opiniones diversas respecto al rumbo de la decisión tomada en la cabecera municipal, pues un sector de la población solicita la realización de las obras, pero otros respaldaron la verificación detallada y la claridad en el uso de los fondos públicos.