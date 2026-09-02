Japay prepara nuevas obras hidráulicas para mejorar el suministro de agua potable en Mérida

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) avanza en la licitación de nuevas obras hidráulicas que permitirán fortalecer el suministro de agua potable en distintas zonas de Mérida.

La dependencia señaló que recientemente concluyeron trabajos en las zonas de Nora Quintana y Roble Agrícola, para reforzar el sistema de distribución de agua potable en la ciudad.

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Uno de los proyectos prioritarios es el circuito hídrico de Nuevo Yucatán, cuya licitación está en proceso y contempla la construcción de una nueva zona de captación. Esta obra permitirá conectar y fortalecerá el suministro en sectores de Nuevo Yucatán y Brisas, además de beneficiar a las zonas de Alemán y Jesús Carranza.

De acuerdo con Francisco Torres Rivas, director de la Japay, se prevé que en unos 15 días se emita el fallo de la licitación para continuar los procedimientos administrativos y entregar el anticipo que permita iniciar los trabajos.

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El proyecto forma parte de las acciones contempladas para mejorar la infraestructura de agua potable y saneamiento de la zona metropolitana de Mérida, para lo cual se cuenta con recursos dentro de los mil 500 millones de pesos autorizados recientemente para el Plan Bienestar Metropolitano, aunque aún no se cuenta con el monto específico para la Japay.

El organismo mantiene trabajos permanentes de mantenimiento y atención de reportes, con tres turnos de personal las 24 horas, para responder a las necesidades de los usuarios y garantizar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica.