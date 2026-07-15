Alta demanda de electricidad complica el abastecimiento de agua en Mérida, reconoce la Japay

Al menos 18 colonias de Mérida y su zona metropolitana registraron durante el fin de semana afectaciones en el suministro de agua potable debido a interrupciones en el servicio eléctrico, informó el director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), Francisco Torres Rivas.

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Para atender la contingencia, la dependencia desplegó plantas de emergencia y personal operativo con el fin de restablecer el bombeo en las zonas afectadas.

Añadió que las incidencias estuvieron relacionadas con apagones y daños en transformadores, lo que obligó a intensificar los recorridos de atención en distintos sectores de la ciudad.

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Torres Rivas descartó que la entidad enfrente una crisis energética y atribuyó las fallas al crecimiento de la demanda de energía eléctrica y agua potable en la zona metropolitana.

Asimismo, reconoció las labores realizadas por la CFE, con la que Japay mantiene coordinación para reducir los tiempos de respuesta y dar seguimiento a las zonas con mayor incidencia de fallas durante la temporada de alta demanda.