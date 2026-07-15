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Yucatán / Mérida

Alta demanda de electricidad complica el abastecimiento de agua en Mérida, reconoce la Japay

La Japay desplegó plantas de emergencia tras los recientes cortes de agua por apagones en Mérida y su zona metropolitana.

Por Alejandro Febles

15 de jul de 2026

1 min

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Interrupciones eléctricas provocan desabasto temporal de agua en Mérida
Interrupciones eléctricas provocan desabasto temporal de agua en Mérida / Especial

Al menos 18 colonias de Mérida y su zona metropolitana registraron durante el fin de semana afectaciones en el suministro de agua potable debido a interrupciones en el servicio eléctrico, informó el director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), Francisco Torres Rivas.

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Para atender la contingencia, la dependencia desplegó plantas de emergencia y personal operativo con el fin de restablecer el bombeo en las zonas afectadas.

Añadió que las incidencias estuvieron relacionadas con apagones y daños en transformadores, lo que obligó a intensificar los recorridos de atención en distintos sectores de la ciudad.

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Torres Rivas descartó que la entidad enfrente una crisis energética y atribuyó las fallas al crecimiento de la demanda de energía eléctrica y agua potable en la zona metropolitana.

Asimismo, reconoció las labores realizadas por la CFE, con la que Japay mantiene coordinación para reducir los tiempos de respuesta y dar seguimiento a las zonas con mayor incidencia de fallas durante la temporada de alta demanda.

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