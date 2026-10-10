Personal de Vectores de Yucatán recibirá gastos de camino tras años de rezago

Después de 14 años de servicio sin recibir gastos de camino, María Esperanza Díaz Miss, trabajadora del área de Vectores de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), comenzará a recibir esta prestación a partir del 15 de octubre, como parte de un ajuste que busca corregir las diferencias en los apoyos económicos otorgados a las brigadas que realizan labores de prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos.

La medida fue instruida por el gobernador Joaquín Díaz Mena, luego de revisar las condiciones laborales del personal. De acuerdo con la información oficial, actualmente 159 de las 502 personas que integran el área de Vectores no reciben este recurso, mientras que el resto percibe cantidades distintas, situación que se mantuvo durante varios años.

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Con el nuevo acuerdo, los gastos de camino tendrán un incremento del 83 por ciento, superior al 35 por ciento planteado inicialmente por la representación sindical. La aplicación del ajuste se realizará conforme a la normatividad vigente y bajo criterios de equidad, con el objetivo de establecer condiciones más uniformes para el personal que trabaja en campo.

Este compromiso formó parte de nueve planteamientos revisados durante seis meses de mesas de trabajo entre el Gobierno estatal y la Sección 68. Entre los avances alcanzados también se encuentran la homologación salarial del personal estatal, la asignación del concepto 30 por riesgo laboral al total de la plantilla y la entrega de uniformes y equipo de protección. Con la atención de los gastos de camino, las autoridades informaron que se da cumplimiento a los nueve puntos acordados, aunque el diálogo continuará para revisar otras demandas laborales.

La atención a las condiciones de trabajo del personal de Vectores también incluyó la renovación del parque vehicular en 2025, luego de que el programa operara con apenas nueve unidades y acumulara más de 13 años sin una renovación de este tipo. Ese mismo año se realizó la primera campaña de fumigación masiva en Yucatán desde 2017.

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El secretario de Salud estatal, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, destacó las labores de las brigadas, que realizan fumigación, control larvario y vigilancia entomológica en distintos horarios, incluidos los fines de semana. Durante la actual administración, estas acciones han llegado a los 106 municipios, con intervenciones de control larvario en 556 mil viviendas y la eliminación de tres mil toneladas de criaderos, además de estrategias de control biológico mediante mosquitos con Wolbachia.

En materia epidemiológica, la SSY reportó que durante 2026 se han confirmado 51 casos de dengue en Yucatán, sin defunciones por esta enfermedad. Las autoridades atribuyeron a las labores preventivas un papel importante en el control de los mosquitos transmisores, mientras el personal de Vectores continuará con las acciones de vigilancia y combate en las comunidades del estado.