Migrantes yucatecos regresan a Hunucmá tras ser detenidos y deportados de Estados Unidos

Luego de vivir momentos de incertidumbre tras ser detenidos por agentes migratorios de Estados Unidos, Ronald Palomar Chay, de 27 años, y Felipe Chuch Molina, de 39, regresaron a sus hogares en Hunucmá, Yucatán, donde comenzaron una nueva etapa junto a sus familias, con el acompañamiento del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya).

Ambos migrantes fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), situación que marcó un giro inesperado en sus vidas y los obligó a dejar atrás los trabajos y proyectos que habían construido durante años en el país vecino.

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Ronald había dedicado los últimos tres años a trabajar en distintas áreas de cocina, mientras que Felipe acumulaba aproximadamente dos décadas de experiencia laboral en el sector restaurantero estadounidense. Sus trayectorias, construidas lejos de casa, quedaron interrumpidas por el proceso de detención y deportación que enfrentaron.

A su regreso a Yucatán, ambos recibieron orientación y asistencia de la Subdirección de Atención a Migrantes del Indemaya, instancia que intervino para facilitar su retorno y el reencuentro con sus seres queridos. Tras superar los momentos más difíciles del proceso, agradecieron el apoyo recibido para volver a sus comunidades de origen.

Migrantes reciben apoyo para comenzar de nuevo

El regreso a casa representa para Ronald y Felipe el cierre de una etapa de incertidumbre, pero también el comienzo de un proceso de adaptación a su vida familiar y comunitaria.

Actualmente, ambos realizan las gestiones correspondientes para acceder al apoyo económico que el Gobierno del Estado ofrece a las personas yucatecas deportadas.

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Su caso forma parte de los 27 migrantes originarios de Yucatán a quienes el Indemaya ha brindado atención y seguimiento durante 2026. En estos casos, familiares solicitaron orientación a la institución luego de conocer las circunstancias migratorias que enfrentaban sus seres queridos.

Sin embargo, la dependencia aclaró que esta cifra corresponde exclusivamente a las personas cuyos casos requirieron su intervención, por lo que no representa el total de yucatecos que han regresado al estado. También hay quienes retornan por decisión propia y sin solicitar acompañamiento institucional.