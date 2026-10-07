Israel recuerda a las víctimas del 7 de octubre de 2023 a tres años del ataque de Hamás

Israel recordó este miércoles 7 de octubre a las víctimas de los ataques perpetrados por Hamás hace tres años, una jornada que marcó un antes y un después para el país y desencadenó la guerra en Gaza.

Las ceremonias se realizaron en distintos puntos del sur de Israel, incluidos lugares que fueron escenario de los ataques de 2023. En el kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, familiares y habitantes participaron en actos de homenaje y guardaron silencio en memoria de las personas asesinadas y secuestradas.

La conmemoración también tuvo como escenario el antiguo festival musical Nova, donde cientos de asistentes fueron asesinados durante la incursión.

La jornada de 2023 dejó alrededor de mil 200 muertos y 251 personas fueron llevadas como rehenes a Gaza, de acuerdo con cifras citadas por las agencias Reuters y Associated Press.

Este aniversario tiene una relevancia particular porque ocurre después del alto al fuego alcanzado en 2025 y en un momento de fuerte discusión política dentro de Israel.

El 7 de octubre marca las elecciones en Israel

El recuerdo de los ataques se encuentra estrechamente ligado a las elecciones generales previstas para el 27 de octubre de 2026, las primeras celebradas en Israel desde aquella ofensiva.

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La gestión del primer ministro Benjamín Netanyahu durante y después de los acontecimientos ocupa un lugar central en el debate político.

Sus críticos cuestionan la respuesta de las autoridades antes del ataque y reclaman una investigación independiente sobre las fallas de seguridad que permitieron la incursión.

Reuters reportó que manifestantes se concentraron en Jerusalén para exigir responsabilidades, mientras el tema de la seguridad continúa siendo uno de los principales elementos del debate electoral.

El impacto político también se refleja en la participación de familiares de víctimas y sobrevivientes en la contienda electoral. Al menos nueve personas directamente afectadas por los acontecimientos del 7 de octubre se han incorporado como candidatos para los comicios de este mes.

Gaza recuerda tres años de guerra y destrucción

Mientras Israel rindió homenaje a sus víctimas, en la Franja de Gaza la población palestina recordó los efectos de tres años de ofensiva militar y desplazamiento.

🕊️ Tel Aviv hizo una pausa para recordar. Durante un minuto, el tránsito de la autopista Ayalon fue interrumpido en memoria de las víctimas de los 4taqu3s del 7 de octubre de 2023. Los 4taqu3s dejaron cerca de 1,200 mu3rt0s y 251 personas fueron tomadas como r3henes. Video: RRSS #Israel #TelAviv #7DeOctubre #Internacional — La Noticia Viral (@LaNoticiaViral) October 7, 2026

El ataque de Hamás desencadenó una campaña militar israelí que provocó una enorme destrucción en el territorio palestino y dejó decenas de miles de muertos. Reuters reportó que más de 74 mil palestinos han muerto durante el conflicto, según autoridades sanitarias de Gaza.

A tres años de aquella jornada, el aniversario ocurre en medio de un escenario todavía marcado por la devastación, el desplazamiento de la población y episodios de violencia pese al alto el fuego.

Para Israel, el 7 de octubre permanece como una fecha de duelo nacional. Para la política interna, además, el recuerdo de aquel ataque se ha convertido en uno de los principales temas que definirán el debate rumbo a las elecciones del 27 de octubre.

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