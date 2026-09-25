Tulum tendrá nuevos vuelos directos a Canadá y Estados Unidos durante invierno 2026-2027

El Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto”, ampliará sus opciones para viajar al extranjero durante la temporada de invierno 2026-2027, con vuelos directos hacia cinco destinos de Canadá y Estados Unidos, como parte de las acciones impulsadas mediante la estrategia “Tulum Renace”, anunció la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, en la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tulum apuesta por un modelo integral de destino turístico: más ordenamiento, mejor experiencia y mayor conectividad. La estrategia contempla mejoras en Parque Jaguar, reducción del 50% en el acceso a la zona arqueológica, ordenamiento de prestadores de servicios y el regreso de cinco vuelos internacionales para la temporada alta. El objetivo: fortalecer a Tulum como uno de los grandes destinos turísticos de México, afirmó la funcionaria federal en el marco del Día Mundial del Turismo.

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En el contexto nacional, dijo que de enero a julio México alcanzó cinco récords históricos en la llegada de visitantes, turistas internacionales y la actividad de cruceros, superando registros de hace más de 20 años en los principales indicadores del sector.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Tabasco, en el periodo de enero a julio, el país captó 59.7 millones de visitantes internacionales, cifra que representa un incremento del 7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la llegada de turistas internacionales ascendió a 28.9 millones, lo que equivale a un aumento del 4.5 por ciento.

En tanto, prestadores de servicios turísticos en Quintana Roo afirmaron que se requiere mayor promoción turística institucional como lo tienen muchos países. Eso tras una temporada que ha dejado operaciones aéreas por debajo de las 300 diarias, ocupaciones de solo 51.5% en la semana previa, así como cierre de restaurantes y hoteles, generado por multi factores.

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Nuevos vuelos a Tulum

Las nuevas operaciones conectarán Tulum con Montreal, Toronto, Calgary y Quebec, en Canadá, además de Newark, en Estados Unidos, mediante vuelos estacionales que comenzarán de manera escalonada a partir de octubre.

En total participarán cuatro aerolíneas: Air Canada, Air Transat, WestJet y United Airlines, con siete servicios de conexión que sumarán hasta 10 frecuencias semanales.

Las primeras operaciones están programadas para el 25 de octubre de 2026, con las conexiones de Air Transat hacia Montreal y Quebec, así como la ruta de Air Canada hacia Toronto.

Para Montreal, Air Canada tendrá vuelos todos los jueves del 29 de octubre de 2026 al 8 de abril de 2027. Air Transat volará los domingos del 25 de octubre de 2026 al 18 de abril de 2027.

La conexión con Estados Unidos será hacia Newark, mediante United Airlines. Esta ruta operará del 17 de diciembre de 2026 al 24 de enero de 2027, con dos vuelos por semana: jueves y domingos.