Yucatán tendrá vuelo directo a Calgary: cuándo inicia la nueva ruta de WestJet y qué beneficios traerá

La conectividad aérea internacional de Yucatán continuará fortaleciéndose con la incorporación de un nuevo vuelo directo desde Calgary, Canadá, hacia Mérida, una ruta estacional que será operada por la aerolínea WestJet durante la temporada invernal 2026-2027.

El nuevo servicio iniciará operaciones el 17 de diciembre de 2026 y estará disponible hasta el 1 de abril de 2027, con una frecuencia de un vuelo semanal, convirtiéndose en la única conexión aérea directa entre Calgary y la capital yucateca.

Nueva ruta Calgary-Mérida impulsará el turismo en Yucatán

La nueva conexión permitirá acercar a visitantes del oeste de Canadá con uno de los destinos turísticos más importantes del sureste mexicano, facilitando el acceso a la riqueza cultural, gastronómica, arqueológica y natural que distingue a Yucatán.

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El secretario de Fomento Turístico (Sefotur), Darío Flota Ocampo, destacó que Canadá representa uno de los mercados internacionales estratégicos para el estado, debido al creciente interés de sus viajeros por experiencias relacionadas con la cultura maya, la gastronomía, el clima y los atractivos naturales.

"Estamos seguros de que esta alianza fortalecerá la conectividad entre Yucatán y Canadá, y contribuirá a incrementar la llegada de turistas durante la temporada invernal, en beneficio de toda la cadena de valor del turismo", afirmó el funcionario.

WestJet fortalece su presencia en Mérida

Con esta incorporación, WestJet ampliará su operación en Yucatán al sumar la ruta Calgary-Mérida a su servicio ya existente entre Toronto y Mérida, reforzando su presencia en el mercado y ampliando las alternativas para atraer turistas canadienses.

El vicepresidente ejecutivo y director comercial de la aerolínea, John Weatherill, explicó que la decisión responde al aumento en la demanda de viajes hacia destinos de México y el Caribe durante la temporada de invierno.

"Estas incorporaciones responden a la creciente demanda de opciones de viaje a México y el Caribe latino, al mismo tiempo que ampliamos de manera sostenible nuestro itinerario y gestionamos nuestra flota durante la temporada alta de invierno", señaló.

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Añadió que la estrategia busca ofrecer más opciones de viaje a los pasajeros y consolidar a WestJet como una de las principales aerolíneas canadienses especializadas en destinos de sol y playa.

¿Cómo será el vuelo Calgary-Mérida?

La nueva ruta será operada con aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para 174 pasajeros, y tendrá una frecuencia de un vuelo semanal entre el 17 de diciembre de 2026 y el 1 de abril de 2027.

Con este nuevo enlace aéreo, Yucatán ampliará su conectividad internacional y facilitará la llegada de turistas provenientes del oeste de Canadá, fortaleciendo la actividad turística durante la temporada invernal y generando beneficios para hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transportistas y prestadores de servicios turísticos del estado.