Módulos Renacimiento en Yucatán: dónde se ubican y qué trámites se pueden realizar 

Los Módulos Renacimiento en Yucatán ofrecen una alternativa para realizar diversos trámites y pagos sin acudir necesariamente a una oficina tradicional, con puntos de atención distribuidos en Mérida y municipios del interior del estado. Algunos funcionan las 24 horas y otros cuentan con horarios extendidos.

Actualmente operan 28 Módulos Renacimiento, de los cuales 16 se encuentran en Mérida y 12 en el interior del estado, como parte de la primera fase del programa. La meta del Gobierno de Yucatán es llegar a 35 puntos de atención durante octubre.

¿Qué trámites se pueden realizar en los Módulos Renacimiento?

En estos módulos digitales se pueden realizar diferentes trámites y servicios, principalmente relacionados con el Registro Civil, licencias de conducir y pagos estatales y municipales. Entre los servicios disponibles se encuentran:

Expedición de acta de nacimiento.

Expedición de acta de matrimonio.

Expedición de acta de defunción.

Expedición de acta de divorcio.

Renovación de licencia de conducir para automovilista, con vigencia de dos años.

Renovación de licencia de conducir para chofer, con vigencia de dos años.

Renovación de licencia de conducir para motociclista, con vigencia de dos años.

Duplicado de licencia de conducir para automovilista.

Duplicado de licencia de conducir para chofer.

Duplicado de licencia de conducir para motociclista.

Duplicado de licencia de conducir para automovilista para personas con discapacidad.

Pago del servicio de agua potable de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay).

Pago de infracciones de tránsito emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Pago de contribuciones estatales, como impuestos, derechos y contribuciones de mejoras.

Pago de contribuciones federales derivadas de convenios de colaboración administrativa en materia fiscal.

Pago de aprovechamientos y productos estatales.

Pagos derivados de convenios celebrados con municipios.

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Los pagos de contribuciones y otros conceptos deben contar con la línea de referencia correspondiente para poder realizarse en el módulo.

¿Dónde están los Módulos Renacimiento en Mérida?

En Mérida funcionan 16 Módulos Renacimiento, ubicados en oficinas públicas, plazas comerciales, supermercados y otros puntos de alta afluencia.

Agencia de Transporte de Yucatán, La Plancha

Dirección: Calle 42, colonia Centro, C.P. 97000.

Horario: 24 horas.

Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM)

Dirección: Calle 145 número 309 entre 54 y 60, colonia San José Tecoh II, C.P. 97298.

Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares

Dirección: Calle 35 número 501A entre 62 y 62A, colonia Centro, C.P. 97000.

Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Súper Akí Altabrisa

Dirección: Calle 20 número 283 por 15 y 19, colonia Altabrisa, C.P. 97130.

Horario: Lunes a domingo, de 7:00 a 22:00 horas.

Súper Akí San Pedro Cholul

Dirección: Calle 20 número 252 por 39, colonia San Pedro Cholul, C.P. 97138.

Horario: Lunes a domingo, de 7:00 a 22:00 horas.

Unidad Deportiva Kukulcán

Dirección: Circuito Colonias por 28, colonia Unidad Morelos, C.P. 97174.

Horario: Lunes a domingo, de 6:00 a 23:30 horas.

Ventanilla Única Estatal, colonia México

Dirección: Avenida Líbano número 104 A por 25, colonia México Norte, local 4, C.P. 97125.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Ventanilla Única Estatal, Plaza Las Américas

Dirección: Calle 21 número 327 entre 50 y 52, colonia Miguel Hidalgo, locales A-6 y A-7, C.P. 97229.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI

Dirección: Calle 60 Norte número 299E entre 3B y 5B, colonia Revolución, C.P. 97110.

Horario: Lunes a domingo, de 6:00 a 22:00 horas.

Fiscalía General del Estado

Dirección: Km. 45.5, tablaje 12648, C.P. 97314.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Pasaje Picheta

Dirección: Calle 61 entre 60 y 62, colonia Centro, C.P. 97000.

Horario: Lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas.

Súper Akí Las Américas

Dirección: Calle 59 número 930 por 112 y 114, fraccionamiento Las Américas, C.P. 97302.

Horario: Lunes a domingo, de 7:00 a 22:00 horas.

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Súper Akí Xtra Prolongación Paseo de Montejo

Dirección: Calle 30 número 104 por 21, Prolongación Paseo de Montejo, colonia Buenavista, C.P. 97125.

Horario: Lunes a domingo, de 7:00 a 22:00 horas.

USE Plaza Gran Santa Fe

Dirección: Calle 23 número 605 por 62, local 20, interior de Plaza Gran Santa Fe, C.P. 97314.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Ventanilla Única Estatal, Plaza Fiesta

Dirección: Avenida Correa Rachó número 400, colonia Díaz Ordaz, local 84, C.P. 97130.

Horario: Lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas.

Ventanilla Única Estatal, Plaza Oriente

Dirección: Avenida Circuito Colonias C.4, colonia Cortés Sarmiento, local 06, C.P. 97167.

Horario: Lunes a domingo, de 7:00 a 22:00 horas.

¿Dónde están los Módulos Renacimiento en el interior de Yucatán?

Los 12 Módulos Renacimiento del interior de Yucatán se encuentran en Hunucmá, Izamal, Kanasín, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Ticul, Tinum, Tizimín, Umán y Valladolid.

En estos puntos, los módulos están instalados en los palacios municipales y tienen atención las 24 horas, de lunes a domingo.

Hunucmá

Ubicación: Palacio Municipal, calle 31 entre 28 y 29, colonia Centro, C.P. 97350.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Izamal

Ubicación: Palacio Municipal, calle 30A entre 31 y 31A, colonia Centro, C.P. 97540.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Kanasín

Ubicación: Palacio Municipal, calle 21 número 102 entre 20 y 22, colonia Centro, C.P. 97370.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Motul

Ubicación: Palacio Municipal, calle 26A entre 27 y 29, colonia Centro, C.P. 97430.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Oxkutzcab

Ubicación: Palacio Municipal, calle 53 entre 48 y 50, colonia Centro, C.P. 97880.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Progreso

Ubicación: Palacio Municipal, calle 80, colonia Centro, C.P. 97320.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Tekax

Ubicación: Palacio Municipal, calle 53, colonia Centro, C.P. 97970.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Ticul

Ubicación: Palacio Municipal, calle 26 entre 25 y 25A, colonia Centro, C.P. 97860.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Pisté, Tinum

Ubicación: Palacio Municipal, calle 13B, colonia Centro, C.P. 97751, Pisté, Tinum.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Tizimín

Ubicación: Palacio Municipal, calle 51 entre 50 y 52, colonia Centro, C.P. 97700.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Umán

Ubicación: Palacio Municipal, calle 20 entre 19A y 21, colonia Centro, C.P. 97390.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

Valladolid

Ubicación: Palacio Municipal, calle 40, colonia Centro, C.P. 97780.

Horario: Lunes a domingo, 24 horas.

¿Qué horarios tienen los Módulos Renacimiento?

Una de las características de este esquema es que los módulos buscan ofrecer atención fuera del horario tradicional de las oficinas públicas.

De los 28 módulos actualmente en funcionamiento, 17 brindan servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, mientras que los demás tienen horarios extendidos.

Por ejemplo, el módulo de la Unidad Deportiva Kukulcán atiende de lunes a domingo de 6:00 a 23:30 horas, mientras que varios puntos ubicados en supermercados y plazas comerciales permanecen abiertos hasta las 22:00 horas.

Esto permite que algunos trámites puedan realizarse antes o después de la jornada laboral, dependiendo del módulo elegido.