Yucatán avanza con los Módulos Renacimiento; ya operan 28 en Mérida y el interior del estado

El Gobierno de Yucatán avanza en la puesta en funcionamiento de los Módulos Renacimiento, una estrategia que busca concentrar y acercar distintos trámites y servicios a la población, con el objetivo de reducir tiempos de atención y mejorar la capacidad de respuesta.

Durante la conferencia encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena en Palacio de Gobierno, el secretario de Administración y Finanzas de Yucatán, Juan Sánchez Álvarez, informó que actualmente ya operan 28 Módulos Renacimiento, de los cuales 12 se encuentran en municipios del interior del estado y 16 en Mérida.

Noticia Destacada Yucatán acelera inversión histórica en infraestructura para atraer nuevas inversiones

El funcionario señaló que el proyecto registra un 80 por ciento de avance en su puesta en funcionamiento, como parte de una estrategia para organizar los servicios públicos y facilitar el acceso de los ciudadanos a diferentes dependencias y trámites.

A través de estos módulos, los usuarios pueden realizar trámites como la expedición de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio, así como la renovación y duplicado de licencias de conducir. También es posible efectuar pagos de servicios y obligaciones, entre ellos los correspondientes a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) y multas o infracciones de tránsito.

Los Módulos Renacimiento también permiten realizar el pago de impuestos y otros conceptos estatales, además de algunos trámites y pagos correspondientes a los ámbitos federal y municipal, con lo que se busca concentrar una mayor cantidad de servicios en un mismo espacio.

Noticia Destacada Yucatán reporta avances en salud durante 2026; destacan vacunación, abasto de medicinas y atención médica

Sánchez Álvarez destacó que estos puntos de atención cuentan además con servicio bilingüe en español y lengua maya, con la finalidad de facilitar el acceso a los trámites para habitantes de las distintas regiones de Yucatán.

La estrategia contempla ampliar los horarios de atención y agilizar los procesos, acercando los servicios gubernamentales a un mayor número de personas y reduciendo el tiempo que los ciudadanos deben invertir para realizar sus trámites.