Mérida, entre los municipios de México con mayores ingresos por hogar

Mérida se colocó entre los 40 municipios de México con mayor ingreso corriente promedio trimestral por hogar durante 2024, de acuerdo con los resultados del Ingreso Corriente para los Municipios de México (ICMM), elaborados a partir de información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

El resultado ubica a la capital yucateca dentro del grupo de municipios con los niveles más elevados de ingreso del país, junto con demarcaciones como Benito Juárez, en Ciudad de México, que encabezó el listado con un ingreso corriente promedio trimestral por hogar de 176 mil 661 pesos; además de Monterrey, Querétaro, La Paz, Hermosillo, Saltillo, Mexicali, Guadalajara y San Luis Potosí.

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La posición de Mérida destaca particularmente por el contraste con el comportamiento que prevalece en buena parte del sur-sureste mexicano, donde numerosos municipios, principalmente de Oaxaca y Chiapas, se concentran en los estratos de ingreso bajo y muy bajo, con percepciones inferiores a los 45 mil pesos trimestrales por hogar.

Sin embargo, el panorama estatal presenta diferencias importantes entre municipios. El ICMM señala que 30.2 por ciento de los municipios de Yucatán registró entre 2022 y 2024 un incremento estadísticamente significativo en su ingreso corriente promedio trimestral, mientras que 9.1 por ciento tuvo una disminución significativa y 60.8 por ciento no presentó un cambio estadísticamente significativo.

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Al comparar este comportamiento con el periodo 2020-2022, se observa que la proporción de municipios con cambios estadísticamente significativos pasó de 30.2 por ciento, equivalente a 32 municipios, a 31.1 por ciento, es decir, 33 municipios. En contraparte, los municipios sin cambios significativos pasaron de 74 a 73.

Los datos muestran además que no se trata necesariamente de los mismos municipios que registraron variaciones entre ambos periodos. De los 32 municipios que presentaron un cambio significativo entre 2020 y 2022, nueve, equivalente al 28.1 por ciento, permanecieron en esa categoría, mientras que 23 pasaron a no presentar cambios significativos.

A su vez, de los 74 municipios que no tuvieron un cambio significativo en el primer periodo, 50 permanecieron en esa condición, mientras que 24 se incorporaron al grupo que sí registró una variación significativa entre 2022 y 2024.

Otro de los datos incluidos en el ejercicio estadístico corresponde a Oxkutzcab, municipio que se ubicó entre un reducido grupo de 10 demarcaciones del país con diferencias de entre 34.8 y 52.2 por ciento al comparar la estimación directa de la ENIGH con la estimación obtenida mediante el modelo de áreas pequeñas.