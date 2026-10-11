Cancelan show de Majo Aguilar en Mérida por la tormenta eléctrica

La noche del sábado 10 de octubre de 2026, el concierto gratuito de la cantante de música regional mexicana Majo Aguilar, programado en el Gran Parque La Plancha en Mérida, tuvo que ser suspendido debido a la repentina presencia de lluvia intensa y tormenta eléctrica en la capital yucateca.

La decisión de cancelar el evento de manera preventiva fue tomada por el equipo de organización y elementos de Protección Civil con el objetivo de salvaguardar la integridad del público asistente, la artista y el personal de producción; llevando a la suspensión del concierto.

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¿Qué se sabe de la cancelación del show de Majo Aguilar en Mérida?

Cerca de las 21:00 horas se hizo oficial el anuncio del aplazamiento. Para mitigar el trago amargo entre los asistentes que ya se encontraban reunidos en el recinto, Majo Aguilar salió al escenario a explicar personalmente las razones de la suspensión y ofreció una breve interpretación a cappella para agradecer el apoyo y comprensión de sus fans.

Majo Aguilar informa de la cancelación. / Instagram: majo__aguilar

Aunado a esto; Majo usó sus redes sociales para emitir un video en donde explicó que las autoridades de Protección Civil no le permitieron salir a dar la presentación. La cantante detalló que esperó en el camerino la oportunidad de dar el show, sin embargo, se le fue negada por la presencia de lluvias.

Las autoridades locales y los organizadores informaron que el concierto será reprogramado. La Secretaría de la CULTURA y la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta) indicaron que la nueva fecha tentativamente para para el mes de diciembre; sin embargo, será confirmada próximamente mediante sus canales oficiales.

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