Cecilia Patrón aclara: mujer lesionada en la volcadura del trenecito del Centenario no perdió dos dedos

De las dos personas que resultaron heridas en el descarrilamiento del Trenecito del Parque Zoológico Centenario el pasado domingo, una de ellas ya fue dada de alta del hospital, mientras que la segunda permanece bajo supervisión médica. Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida, confirmó estas actualizaciones y aseguró que desde el Ayuntamiento se ha dado seguimiento a los ciudadanos que se vieron afectados por el siniestro acontecido el pasado domingo.

”Dos personas se vieron lastimadas, una ciudadana y el conductor de la unidad, que es Jaime. Estuve con ellos personalmente en el hospital, Jaime fue dado de alta ayer mismo y en el caso de Laura, que también pude estar con ella, ya tuvo una intervención, salió todo muy bien”, expresó la primera edil.

Aunque aclaró nuevamente que el fallo fue debido al desprendimiento de la defensa delantera de la locomotora, se llevaron a cabo revisiones en la bitácora de mantenimientos que se hacen periódicamente a esta atracción. Patrón Laviada reconoció que el trenecito del Centenario es un elemento emblemático del recinto, pero también señaló que tiene problemas debido a que tiene muchos años en funcionamiento, motivo por el cual su mantenimiento también es costoso y complicado.

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Ante esta situación, el Ayuntamiento ya se encuentra en la preparación de un plan para atender el trenecito. Sí bien, no se detalló en su totalidad si el proyecto contempla una modernización o cambio en el trenecito, se adelantó que en un futuro próximo se ofrecerán más detalles a la ciudadanía.

“No hay que decir que hubo un accidente, todos están bien, no, hay que atender los problemas y en los próximos días estaremos trabajando en nuevos proyectos para el trenecito. Ya es un tema que traemos y que vamos a estar dando atención para que esto no se vuelva a repetir, porque algo pasó. Se está dando el mantenimiento, pero evidentemente algo sucedió, que es algo que no puede volver a pasar y que vamos a trabajar en ello para que esto nadie se vuelva a llevar un susto”, declaró la alcaldesa.

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Otros puntos clarificados durante la conferencia fueron que las personas afectadas recibieron atención en un hospital privado de la ciudad. Asimismo, la alcaldesa señaló que el trenecito del Centenario cuenta con un seguro activo y vigente, mismo que permite garantizar atención a las personas en caso de un accidente como el ocurrido el pasado domingo.

También se desmintió que la mujer involucrada en el siniestro haya perdido sus dos dedos. Patrón Laviada señaló que solo sufrió afectaciones en las falanges de dos de sus dedos, mismos que fueron atendidos. La ciudadana todavía se encuentra bajo evaluación por parte de fisioterapeutas para conocer el rango de movilidad de sus extremidades y el plan de rehabilitación que requerirá.