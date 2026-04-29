Presidenta Sheinbaum firma acuerdo histórico con industria del acero: compras públicas priorizarán producción nacional

El Gobierno de México concretó la firma de un acuerdo considerado histórico con la industria siderúrgica nacional, con el objetivo de fortalecer la producción interna, impulsar el empleo y reducir la dependencia de importaciones.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La mandataria explicó que este convenio forma parte del denominado “Plan México”, una estrategia enfocada en robustecer el mercado interno y consolidar cadenas de suministro nacionales.

En términos generales, el acuerdo busca que el acero utilizado en obras públicas y proyectos estratégicos sea producido en el país, reforzando así la industria local.

¿En qué consiste el acuerdo con la industria siderúrgica?

El convenio establece que las compras gubernamentales priorizarán el acero fabricado en México, siempre que cumpla con estándares de calidad y precios competitivos.

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Esta medida busca convertir al gasto público en un motor para el desarrollo industrial y la generación de empleo.

Además, se plantean mecanismos de coordinación entre dependencias federales y el sector privado para garantizar el abasto, mejorar condiciones de financiamiento para infraestructura y fomentar la sustitución de importaciones.

Autoridades destacaron que este modelo permitirá fortalecer la industria acerera, considerada clave para sectores como la construcción, energía, transporte y manufactura.

#MañaneraDelPueblo | Raquel Buenrostro, titular de @BuenGobierno_mx, presentó el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, con tres acciones, “un acuerdo de colaboración entre el sector público y la industria del acero y de la construcción con el objeto de… pic.twitter.com/ooEv691QQ9 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) April 29, 2026

¿Qué impacto tendrá en la economía y el empleo?

De acuerdo con el gobierno federal y representantes del sector, el acuerdo contribuirá a proteger miles de empleos directos y millones de indirectos vinculados a la cadena del acero. También dará certidumbre a inversiones en curso que superan miles de millones de dólares.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que la siderurgia es estratégica para la autonomía productiva del país, al ser base de múltiples industrias. Por ello, consideró necesario impulsar su crecimiento y reducir la dependencia de insumos importados.

¿Qué compromisos asume la industria del acero?

Por su parte, las empresas del sector se comprometieron a garantizar suministro oportuno, calidad en los productos y precios justos.

También se acordó fortalecer la relación con la industria de la construcción, uno de los principales consumidores de acero en México.

#MañaneraDelPueblo. “Respaldar, promover y facilitar” el uso y consumo del acero mexicano es el fin último del acuerdo que se firma este día, informa @m_ebrard, titular de la Secretaría de Economía. pic.twitter.com/5XsRLSaK9i — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 29, 2026

El acuerdo fue suscrito por diversas dependencias federales, organismos públicos y representantes empresariales, quienes coincidieron en que se trata de un paso clave para impulsar la industrialización del país y mejorar la competitividad económica.

Con esta estrategia, el gobierno federal busca consolidar un modelo en el que la inversión pública y privada impulse la producción nacional, bajo la premisa de que el fortalecimiento de la industria local se traduzca en mayor bienestar para la población.

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