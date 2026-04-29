“Llegué y ya no pude entrar": Campesino de Hunucmá denuncia despojo de su parcela; le cambiaron el candado

Don Emiliano Pech Dzul denunció un posible intento de despojo en su parcela ubicada en el camino entre Hunucmá y la comisaría de San Antonio Chel, luego de que el pasado viernes 23 de abril descubriera que personas desconocidas cortaron el candado de acceso y colocaron otro en su lugar.

El afectado señaló que esta acción le hace sospechar de la presencia de posibles paracaidistas, ya que desde hace ocho años trabaja dicho terreno, el cual asegura es de su propiedad.

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“Llegué y ya no pude entrar, alguien cambió el candado sin decir nada; eso no es normal”, expresó.

Indicó que, además de esta situación, su parcela se quedó sin servicio de energía eléctrica, mientras que predios vecinos sí cuentan con el suministro, lo que ha afectado directamente sus actividades agrícolas, principalmente el riego de cultivos como limón, naranja valenciana, mango y otros frutales.

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“Mi cultivo peligra y eso me preocupa mucho”, explicó. El campesino, de 70 años de edad, quien además enfrenta dificultades auditivas y es mayahablante, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que terceros intenten apropiarse del terreno.

Finalmente, advirtió que dará un plazo hasta el próximo lunes 4 de mayo para obtener alguna explicación; de lo contrario, acudirá a la Fiscalía General del Estado, con sede en Hunucmá, para interponer la denuncia correspondiente y que se investigue un posible caso de invasión o despojo.