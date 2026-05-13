Se registra incendio en el mercado García Rejón del Centro de Mérida

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este miércoles en el Centro de Mérida, luego de que se reportara un incendio en el Mercado de Artesanías “Bazar García Rejón”, ubicado sobre la calle 60 por 65 y 67, una de las zonas con mayor afluencia comercial de la capital yucateca.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el incidente fue reportado por ciudadanos que detectaron una fuerte presencia de humo saliendo del inmueble, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos y unidades operativas de la SSP, quienes iniciaron labores para controlar y mitigar el fuego, además de realizar verificaciones de riesgo y mantener la seguridad en el perímetro.

Como parte del operativo y para permitir el acceso rápido de las unidades de emergencia, autoridades estatales en coordinación con la Policía Municipal de Mérida implementaron cierres viales en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad.

Las restricciones a la circulación se aplicaron de sur a norte en la calle 60 por 65, así como de oriente a poniente en la calle 65 por 60, generando afectaciones al tránsito vehicular en la zona centro.

La SSP exhortó a conductores y peatones a evitar el área, utilizar rutas alternas y reducir la velocidad al aproximarse al sector acordonado, además de ceder el paso a las unidades de emergencia para facilitar las maniobras.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el incendio, mientras continúan las labores de atención en el mercado artesanal.