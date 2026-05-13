Apicultura en peligro: Detectan patógenos letales en apiarios de Lázaro Cárdenas

La apicultura en el municipio Lázaro Cárdenas enfrenta una situación crítica tras la detección de patógenos letales en apiarios de la región. Ante ello, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) puso en marcha una estrategia de capacitación dirigida a productores locales, enfocada en la detección temprana y prevención de enfermedades.

Como parte de estas acciones, se impartirá el curso intensivo “Enfermedades de las Abejas” el próximo 21 de mayo, a las 11:00 de la mañana, en la sala de juntas del Sindicato de Volqueteros de Kantunilkín.

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La medida surge luego de la intervención realizada en la comunidad San Juan de Dios y áreas cercanas, donde la muerte masiva de abejas alertó a los productores Demetrio Canché Chi y Jorge Dzul Estrella. Estudios efectuados por el Centro de Referencia en Parasitología Animal y Tecnología Analítica (Crapata), en Morelos, confirmaron la presencia de virus y bacterias capaces de afectar gravemente la producción de miel y la economía de numerosas familias.

El subsecretario de Ganadería, Emir Bellos, informó que la contingencia fue atendida bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Tras confirmarse los contagios, se ordenó la incineración de las colmenas afectadas para evitar la propagación de agentes infecciosos.

“Dos apiarios resultaron afectados; uno con 36 colmenas y otro con 15. En ambos casos fue necesaria su eliminación para proteger al resto de la población apícola”, explicó el funcionario.

Sobre el respaldo a los productores perjudicados, Bellos indicó que, aunque la reposición de abejas no corresponde directamente a su área, existe disposición para gestionar apoyos económicos o en especie, con el objetivo de evitar que los apicultores queden desamparados.

Los análisis de laboratorio detectaron en San Juan de Dios el virus de la parálisis aguda, el de las celdas reales negras y el de las alas deformes. Además, en la comunidad El Naranjal se confirmó la presencia de Loque europea, bacteria que destruye las larvas y permanece en materiales de madera, obligando a aplicar medidas extremas de saneamiento.

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La Sedarpe advirtió que estos brotes responden a diversos factores, entre ellos el ácaro varroa, principal transmisor de virus, así como el estrés nutricional ocasionado por el cambio climático y la escasez de floración en la selva.

Por ello, las autoridades consideran indispensable que los apicultores participen en los talleres de capacitación donde aprenderán técnicas de desinfección, manejo sanitario y alimentación adecuada durante periodos de sequía, ya que la producción de miel representa el sustento de numerosas familias mayas, la capacitación se perfila como una herramienta clave para proteger la actividad y la estabilidad económica del campo quintanarroense.