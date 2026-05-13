Ejidatarios levantan bloqueo al AIFA tras casi 40 horas; advierten nuevo cierre si no hay acuerdo

Ejidatarios de Tonanitla levantaron alrededor de las 22:00 horas de este martes 12 de mayo el bloqueo que mantenían en el camino libre al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de casi 40 horas de afectaciones a la circulación en la zona.

La protesta inició la mañana del lunes como parte de la exigencia para que el Congreso local resuelva el conflicto limítrofe entre Tonanitla y Tecámac, relacionado con más de 800 hectáreas en disputa.

El cierre provocó complicaciones para usuarios del AIFA, así como para habitantes de municipios cercanos como Ecatepec, Zumpango, Nextlalpan y Coacalco, debido a las afectaciones en vialidades principales y rutas de conexión hacia la terminal aérea.

¿Por qué bloquearon los ejidatarios de Tonanitla?

Los manifestantes señalaron que desde enero existe un dictamen que reconoce alrededor de 700 hectáreas en disputa a favor de Tonanitla. Sin embargo, acusaron que Tecámac busca influir para modificar esa resolución.

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El alcalde Mauro Martínez Martínez informó que el plantón se retiró luego de un compromiso para que la Comisión de Límites Territoriales del Congreso local convoque y apruebe el dictamen a la brevedad.

Advierten nuevo bloqueo si no hay convocatoria

Aunque el bloqueo fue retirado, el edil advirtió que los campesinos podrían regresar a la vialidad si no se cumple el acuerdo alcanzado.

Ejidatarios de Tonanitla bloquean acceso al AIFA por disputa territorial https://t.co/ZcfTcBUmMl — Las voces De Baja (@lasVocesDeBaja) May 13, 2026

De acuerdo con Martínez Martínez, se espera que el pleno del Congreso local sesione el próximo viernes para avalar el dictamen. Si no existe convocatoria, anticipó que los ejidatarios volverán a bloquear el camino por la tarde.

La advertencia mantiene bajo atención la movilidad hacia el AIFA, ya que una nueva protesta podría impactar otra vez los traslados de pasajeros, trabajadores y vecinos de la región.

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