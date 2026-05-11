Maestro cae de tres metros dentro de primaria en Ciudad del Carmen

Personal paramédico del grupo Acses acudió a la escuela primaria Francisco de la Cabada Vera, ubicada en la colonia Salitral, tras el reporte de un masculino que sufrió una caída de aproximadamente tres metros de altura al interior de la institución educativa.

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Los hechos ocurrieron en el plantel situado sobre la calle 17-A entre 42-E y 44, donde cuerpos de emergencia arribaron luego de recibir el llamado de auxilio por una persona lesionada. A su llegada, los paramédicos se entrevistaron con maestros en turno, quienes permitieron el acceso al personal médico; sin embargo, de acuerdo con testigos, intentaban evitar que la situación trascendiera al público, manteniendo cerradas las puertas del inmueble.

A la distancia podía observarse a un masculino tirado boca arriba sobre el piso, presuntamente maestro de la institución, quien habría resultado lesionado tras la caída. Los paramédicos procedieron a brindarle la valoración correspondiente para descartar lesiones de gravedad.

Luego de varios minutos de atención, el personal médico determinó que el lesionado “no requería traslado hospitalario”. Aunque visiblemente aturdido y con dificultad para incorporarse, el hombre logró ponerse de pie y continuar con sus actividades dentro del plantel. Una vez controlada la situación y tras confirmar que no existía riesgo mayor para el afectado, los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar sin que se reportaran más incidentes.

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JGH