Alertan por fraude con falsas multas vehiculares en Yucatán: SSP pide no abrir enlaces sospechosos

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude digital que circula mediante mensajes de texto SMS, en los que supuestamente se notifican multas o adeudos vehiculares y se exige un pago inmediato a través de enlaces falsos.

De acuerdo con la SSP, estos mensajes no son oficiales y forman parte de un intento de suplantación de identidad para obtener datos personales, bancarios o realizar cobros fraudulentos.

¿Cómo operan las falsas multas por SMS?

Las autoridades explicaron que los delincuentes envían mensajes desde números desconocidos, utilizando textos alarmantes para generar presión y miedo entre los usuarios. En muchos casos amenazan con sanciones inmediatas, retención de documentos o incluso del vehículo si no se realiza el pago de manera urgente.

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Además, los mensajes incluyen enlaces que dirigen a páginas apócrifas que imitan sitios oficiales del Gobierno, aunque presentan inconsistencias como:

No contienen datos reales del propietario

Carecen de número de placa o folio válido

Tienen errores en redacción o dominios sospechosos

Solicitan pagos inmediatos sin proceso oficial

La SSP reiteró que ninguna dependencia estatal solicita pagos vehiculares mediante enlaces enviados por SMS.

Recomendaciones para evitar caer en el fraude

Ante este tipo de mensajes, la corporación pidió mantener la calma y seguir estas medidas de prevención digital:

No abrir enlaces recibidos por mensajes de texto sospechosos

No proporcionar información personal o bancaria

No realizar pagos en páginas no verificadas

Revisar directamente los portales oficiales del Gobierno del Estado

Escribir manualmente la dirección web en el navegador y no ingresar desde ligas compartidas

La autoridad recordó que la prevención digital es fundamental para evitar fraudes y robo de identidad.

¿Qué hacer si ya proporcionaste información?

La SSP recomendó que, en caso de haber ingresado datos personales o bancarios en alguna de estas páginas falsas, se presente una denuncia formal ante la autoridad correspondiente y se contacte de inmediato al banco para proteger cuentas y tarjetas.

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También sugirió monitorear movimientos bancarios y cambiar contraseñas de servicios vinculados.

SSP llama a verificar información por canales oficiales

La dependencia insistió en que cualquier consulta relacionada con trámites, multas o adeudos vehiculares debe realizarse únicamente a través de canales oficiales del Gobierno del Estado de Yucatán y no mediante enlaces enviados por terceros.

“La seguridad digital también es prevención”, recordó la corporación al exhortar a la población a mantenerse alerta ante este tipo de intentos de fraude electrónico.