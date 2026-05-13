Sofocan incendio en el mercado García Rejón del Centro de Mérida; descartan heridos y daños mayores

La rápida intervención de cuerpos de emergencia evitó una tragedia mayor la mañana de este miércoles, luego de que un incendio consumiera un puesto de venta de zapatos ubicado a un costado del Bazar García Rejón, en pleno Centro Histórico de Mérida.

Autoridades confirmaron que el fuego fue controlado sin que se registraran personas lesionadas ni daños a otros locales comerciales.

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De acuerdo con información del Ayuntamiento de Mérida, tras el reporte del siniestro se activó de inmediato el protocolo de Protección Civil Municipal en coordinación con elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Municipal de Mérida (PMM) y personal de la Dirección de Gobernación.

Las labores se enfocaron en sofocar las llamas y proteger a comerciantes y transeúntes que se encontraban en la zona. Como medida preventiva, también fueron aseguradas las instalaciones eléctricas y retirados tanques de gas cercanos al área afectada para evitar riesgos mayores.

El incendio fue controlado alrededor de las 8:20 de la mañana gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia.

Según los reportes preliminares, no hubo personas heridas y tampoco se reportan afectaciones a otros negocios ni a las oficinas ubicadas en el edificio del mercado. Las autoridades señalaron que esto fue clave debido a que la mayoría de los establecimientos aún no abrían al público cuando comenzó el fuego.

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Actualmente, dependencias municipales y estatales mantienen acordonada la zona mientras continúan las inspecciones de seguridad y los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas del incendio y deslindar responsabilidades.

El Ayuntamiento de Mérida reiteró que continuará actuando de manera coordinada e inmediata ante cualquier emergencia para garantizar la seguridad de la ciudadanía en el Centro Histórico de la capital yucateca.