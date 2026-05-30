Inauguran en Mérida el Consejo Peninsular para la Regulación del Chile Habanero

La Península de Yucatán presentaron oficialmente el Consejo Peninsular para la Regulación del Habanero A.C., organismo que buscará coordinar acciones para la protección, regulación y promoción en Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

La ceremonia se realizó en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán y reunió a productores, representantes del sector agroalimentario y autoridades de los tres estados de la región.

Al evento asistieron el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; y el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo.

En representación del Gobierno de Campeche participó un integrante del gabinete de la gobernadora Layda Sansores San Román.

Durante el encuentro se destacó la importancia económica y cultural de este producto para la Península de Yucatán.