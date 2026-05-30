Presidenta Claudia Sheinbaum inaugura obras de modernización en el AICM rumbo al Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la primera etapa de las obras de modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un proyecto estratégico que busca mejorar la operación de la principal terminal aérea del país y prepararla para la llegada de miles de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Noticia Destacada Precio del dólar hoy sábado 30 de mayo de 2026 y tipo de cambio

Durante el acto oficial, la mandataria destacó la importancia de fortalecer la infraestructura aeroportuaria nacional para ofrecer mejores servicios a pasajeros nacionales e internacionales, especialmente ante la celebración de eventos de talla mundial que tendrán como sede a la Ciudad de México.

Las obras inauguradas contemplan la rehabilitación de espacios en las Terminales 1 y 2, incluyendo salas de espera, áreas de documentación, filtros de seguridad, módulos migratorios, zonas de reclamo de equipaje, vialidades internas y diversas mejoras en la infraestructura operativa del aeropuerto.