AICM será la puerta de entrada de México ante el mundo: Clara Brugada destaca modernización

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó la importancia de la modernización integral del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), al señalar que las obras fortalecerán la conectividad, seguridad y competitividad de la principal terminal aérea del país.

Durante la entrega de la primera fase de remodelación del aeropuerto, la mandataria capitalina subrayó que el proyecto representa un paso fundamental para consolidar al AICM como una pieza estratégica dentro del sistema aeroportuario metropolitano, además de mejorar la experiencia de millones de usuarios que transitan por sus instalaciones cada año.

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Brugada Molina enfatizó que la renovación cobra especial relevancia ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez será uno de los principales puntos de llegada para visitantes nacionales e internacionales.

“Será la primera imagen que millones de personas tendrán de México”, destacó la funcionaria, al señalar que la modernización permitirá ofrecer instalaciones más funcionales, seguras y eficientes para los viajeros.

Asimismo, sostuvo que las mejoras realizadas no sólo atenderán las necesidades del evento deportivo internacional, sino que también dejarán un legado duradero para las futuras generaciones, fortaleciendo la infraestructura aeroportuaria y la movilidad en la capital del país.

Las obras forman parte de un programa integral de renovación que busca optimizar la operación del aeropuerto, considerado uno de los más importantes y transitados de América Latina, con el objetivo de responder a la creciente demanda de pasajeros y fortalecer la conectividad de la Ciudad de México con el resto del mundo.