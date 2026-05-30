¡Macabro hallazgo en Carmen! Encuentran presuntos restos humanos junto a la carretera

Un importante operativo de seguridad e investigación se desplegó la mañana de este sábado sobre la carretera federal 180 del Golfo, en el tramo Ciudad del Carmen–Isla Aguada, luego de que ciudadanos reportaran el hallazgo de presuntos restos humanos a un costado de la vía federal.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el descubrimiento ocurrió a la altura del kilómetro 28, pasando la zona conocida como Bahamita, donde automovilistas que transitaban por el sector observaron restos óseos dispersos junto a una bolsa, ubicados aproximadamente a tres metros de la orilla de la carretera.

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Tras percatarse de la situación, los testigos dieron aviso a los números de emergencia, lo que generó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes arribaron al sitio para verificar el reporte y proceder con el acordonamiento de la zona, a fin de preservar posibles indicios para las investigaciones correspondientes.

Versiones preliminares de personas que se encontraban en el lugar señalaron que se apreciaban diversas osamentas, lo que generó especulaciones sobre la posible presencia de más de un cuerpo. No obstante, hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que será el resultado de las diligencias periciales el que determine con precisión la naturaleza y cantidad de los restos localizados.

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Personal especializado en servicios periciales realizó el levantamiento de los indicios y comenzó las labores de análisis forense que permitirán establecer si los restos corresponden a una o varias personas, así como el tiempo que llevaban en el sitio y las posibles circunstancias en las que fueron abandonados.

Las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer este hallazgo, mientras que los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios científicos correspondientes.

Se espera que en las próximas horas las instancias competentes emitan información oficial que permita conocer mayores detalles sobre este hecho que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona