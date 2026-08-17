Profeco revela dónde están la gasolina, diésel y canasta básica más baratos; también compara útiles escolares

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó este lunes 17 de agosto una nueva edición de la sección “Quién es quién en los precios”, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

El titular del organismo, Iván Escalante Ruiz, dio a conocer comparativos sobre remesas, combustibles, canasta básica y productos para el regreso a clases, con el objetivo de que los consumidores puedan identificar opciones más convenientes antes de realizar sus compras.

Uno de los datos destacados fue el precio promedio nacional de la gasolina regular, ubicado en $23.68 por litro, mientras que alrededor de 11 mil 725 estaciones, equivalentes a cerca del 90% de las que venden este combustible, lo ofrecen por debajo de los $24 pesos.

¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en México?

Profeco informó que el precio promedio nacional del diésel se encuentra en aproximadamente $27.01 pesos por litro y que 8 mil 832 estaciones, equivalentes a cerca del 86 por ciento, lo venden por debajo de los $27.

Entre las estaciones destacadas por mantener un precio considerado justo apareció una ubicada en Toluca, Estado de México, donde el diésel se ofrece en $26.88 por litro.

En contraste, Escalante señaló una estación BP en Puebla capital donde el litro de diésel alcanza los $29.99 pesos, con un margen de ganancia de $3.94 pesos por litro.

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¿Dónde está la canasta básica más barata?

En el monitoreo de los 24 productos de la canasta básica, cuyo precio de referencia no debe superar los $910 pesos, la opción más económica reportada fue una Bodega Aurrerá Centro en Reynosa, Tamaulipas, con un costo de $740.40 pesos.

En el extremo contrario, una sucursal H-E-B Ejército, en Tampico, registró un costo de $932.75 pesos, por encima del parámetro establecido.

En Tlalnepantla, Estado de México, Súper Chedraui Viveros ofreció la canasta en $784.50 pesos, mientras que Mega Soriana Arboledas la tuvo en $837 pesos.

Profeco compara precios de útiles escolares

Ante la cercanía del regreso a clases, Profeco también presentó avances de un monitoreo que abarca 734 productos, entre útiles escolares, uniformes y calzado.

Escalante explicó que los colores de madera en paquetes de 12 piezas pueden encontrarse desde $28 hasta $75 pesos; los lápices, desde $4.75 hasta $11 pesos por pieza; y las tijeras, desde $14.89 hasta $26.90 pesos.

El funcionario recomendó consultar los comparativos antes de comprar y recordó que Profeco ya publicó una Guía de Regreso a Clases, con información para planear gastos, conocer derechos en servicios escolares, promover alimentación saludable y fomentar el consumo responsable.

¿Qué remesadora entrega más pesos por 400 dólares?

En el apartado de remesas, Profeco señaló que Finabien cumple un año como la opción que más pesos entrega por dólares enviados mediante depósito a cuenta o transferencia.

En un ejercicio con 400 dólares, Finabien otorgaría alrededor de $6,987.38 pesos, mientras que Money Transfer entregaría $6,559.17 pesos.

En la modalidad de envío en efectivo, Pangea Money Transfer destacó con aproximadamente $7,060 pesos por cada 400 dólares, mientras que la opción con menor monto reportado fue JMM, con $6,619.76 pesos.

Profeco insistió en que los consumidores pueden consultar sus herramientas digitales para comparar precios, ubicar estaciones de servicio y revisar opciones antes de tomar una decisión de compra.

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