Tres lesionados deja presunta agresión con arma blanca a bordo de embarcación pesquera en Progreso

Tres personas lesionadas fue el saldo de un violento incidente registrado a bordo de la embarcación pesquera Moisés, luego de que uno de sus tripulantes, presuntamente, agrediera a sus compañeros mientras se encontraban en alta mar, situación que obligó a contenerlo y regresar a puerto.

De acuerdo con información recabada, el agresor habría comenzado a comportarse de manera violenta, golpeando diversos objetos y rompiendo las ventanas de la embarcación. Durante estos hechos, habría atacado a otros pescadores, lo que derivó en tres lesionados.

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Entre los afectados se encontraría el patrón del barco, quien habría sufrido una herida a la altura de una ceja. Otro resultó con una lesión en el rostro luego de ser empujado o golpeado contra una de las ventanas rotas, cuyos fragmentos le provocaron un corte. El tercer lesionado sería el propio agresor, quien también habría sufrido heridas al romper los cristales y golpear distintos objetos.

Ante el riesgo que representaba, los demás pescadores intervinieron para controlar al individuo; posteriormente, la embarcación retornó a tierra, donde se solicitó la intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades correspondientes.

Los lesionados requirieron atención médica para la valoración de sus heridas. En tanto, según los primeros reportes, el presunto responsable habría quedado bajo resguardo de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.

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De manera preliminar, el individuo fue identificado mediante las iniciales J.I.L.Ch.; sin embargo, no se cuenta con información oficial que permita precisar las circunstancias que detonaron el altercado. Tampoco se ha confirmado oficialmente si el señalado se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, por lo que dicha versión deberá ser corroborada por las autoridades competentes.

El incidente vuelve a poner de relieve los riesgos que enfrentan las tripulaciones pesqueras durante sus jornadas en altamar, donde una situación de violencia puede comprometer la integridad de varias personas y dificultar la atención inmediata debido a la distancia de la costa.

Se espera que las autoridades correspondientes determinen cómo ocurrieron los hechos, confirmen el estado de salud de los involucrados y establezcan las posibles responsabilidades legales derivadas de este episodio.