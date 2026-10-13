Hallan a un hombre sin vida en la orilla de la playa en Celestún

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre flotando en el mar, a unos metros del muelle principal de Celestún, generó movilización policiaca la mañana de este martes. La víctima, identificada de manera preliminar por el apodo de “Bolas”, fue localizada en las inmediaciones del puerto.

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Según los primeros reportes, el hombre habría pasado sus últimas horas consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de conocidos. Una de las versiones apunta a que posteriormente ingresó al mar, pero no volvió a salir, aunque las circunstancias en las que ocurrieron los hechos aún no han sido esclarecidas.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y acordonaron el área, en espera de los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del personal del Servicio Médico Forense (Semefo), responsables de las diligencias correspondientes.

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El cuerpo será sometido a la necropsia de ley para establecer la causa de muerte. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el fallecimiento se debió a ahogamiento, por lo que el resultado de los estudios forenses será clave para esclarecer lo ocurrido.