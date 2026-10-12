Sentencian a casi 20 años de prisión a responsable del homicidio de un hombre en la vía Pustunich–Yotholín

Roberto Asunción N.C. fue sentenciado a 19 años, 11 meses y 29 días de prisión por el delito de homicidio calificado, luego de aceptar su responsabilidad en los hechos ocurridos en noviembre de 2024 en el tramo carretero Pustunich–Yotholín.

De acuerdo con la causa penal 97/2024, el crimen ocurrió la noche del 21 de noviembre de 2024, sobre una ciclovía de terracería ubicada en ese tramo carretero, donde el ahora sentenciado lesionó a la víctima con un arma.

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Las heridas provocadas durante la agresión derivaron en la muerte de la persona, quien falleció a consecuencia de un traumatismo abdominal. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició el proceso penal correspondiente para fincar responsabilidades contra el acusado.

El caso llegó ante la Juez de Control del Tercer Distrito Judicial, donde la representación social presentó los datos de prueba que sustentaron la acusación por homicidio calificado. Durante la audiencia, Roberto Asunción N.C. aceptó su responsabilidad, lo que permitió resolver el asunto mediante un procedimiento abreviado.

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Tras valorar los elementos expuestos, la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria de 19 años, 11 meses y 29 días de prisión contra el acusado, quien fue declarado penalmente responsable del crimen.

Además de la pena privativa de la libertad, la resolución estableció el pago de 300 mil pesos por concepto de reparación del daño, conforme a un acuerdo previo entre las partes. También se le negaron los beneficios sustitutivos de la pena, se ordenó la suspensión de sus derechos políticos y se le prohibió acercarse a la víctima indirecta durante tres años.