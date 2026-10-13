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Cateo en Oxkutzcab deja dos detenidos y el aseguramiento de presuntas drogas y armas

La Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Secretaría de Marina, realizó una diligencia en un predio donde también fueron localizados cartuchos y casquillos.

Por Redacción Por Esto!

13 de oct de 2026

1 min

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Aseguran presunto cristal, marihuana y armas durante operativo en Oxkutzcab
Aseguran presunto cristal, marihuana y armas durante operativo en Oxkutzcab / Especial

Dos hombres de 27 y 33 años de edad fueron detenidos durante un cateo realizado en un predio de Oxkutzcab, donde autoridades aseguraron presuntas drogas, armas de uso deportivo y cartuchos útiles, informó la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el reporte de la Novena Zona Naval, personal de la Armada de México brindó seguridad perimetral a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la diligencia, ejecutada en cumplimiento de una carpeta de investigación.

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Entre los objetos asegurados se encuentran dos armas de uso deportivo, dos bolsas pequeñas con una sustancia cristalina con características similares al cristal y una bolsa con hierba seca con propiedades físicas similares a la marihuana.

Asimismo, las autoridades localizaron cuatro cartuchos útiles y seis casquillos percutidos, ambos calibre .22, además de una caja transparente que contenía balines y fulminante.

El operativo se realizó de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de garantizar la seguridad y contribuir al combate de actividades ilícitas en el estado.

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Tras la diligencia, los dos hombres fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición de las autoridades competentes, al igual que los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, la información proporcionada por la Secretaría de Marina no detalla los delitos que se les imputarían a los detenidos.

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