FGR destruye casi 24 kilos de narcóticos y más de 8 mil objetos delictivos en Yucatán

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó casi 24 kilogramos de narcóticos y ocho mil 99 objetos relacionados con diversas investigaciones y causas penales en Yucatán, durante una jornada de incineración realizada en las instalaciones militares de Mérida.

El operativo se llevó a cabo en el 11 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), donde personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) supervisó la eliminación de las sustancias y los artículos asegurados que estaban vinculados con distintos expedientes judiciales.

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Entre las drogas incineradas se encontraban más de 21 kilogramos de cannabis sativa, además de metanfetamina, cocaína, aceite de cannabis, clorhidrato de cocaína y clorhidrato de metanfetamina. También se destruyeron cantidades de tetrahidrocannabinol (THC), LSD, preparados de cannabis y otras sustancias clasificadas durante el procedimiento, incluidas muestras con resultado negativo.

El inventario también contempló medicamentos y otras unidades, entre ellas pastillas de clonazepam, fentermina, sertralina y triazolam, así como semillas de cannabis.

Además de los narcóticos, la FGR eliminó ocho mil 99 objetos relacionados con las investigaciones, entre los que había teléfonos celulares, básculas, mochilas, cangureras, carteras, memorias USB, computadoras portátiles, un iPad, bocinas, discos compactos y DVD. También se incluyeron actas de nacimiento apócrifas y un ejemplar de producto marino conocido como cazón.

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Representantes de la Fiscalía Federal en Yucatán, elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos oficiales, testigos de asistencia y personal del Órgano Interno de Control participaron en la diligencia para verificar la autenticidad, el peso de los narcóticos y el desarrollo de la destrucción hasta su conclusión.

La dependencia informó que los materiales incinerados estaban relacionados con diversas averiguaciones previas, carpetas de investigación y causas penales integradas en el estado.