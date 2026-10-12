Encarcelan a hombre acusado de violación agravada contra su hija en Kanasín

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación contra Alberto Omar S.V., señalado por el delito de violación agravada en perjuicio de su hija, por hechos que habrían ocurrido en un domicilio del fraccionamiento Los Encinos II, en Kanasín.

De acuerdo con la información presentada en la causa penal 50/2026, la presunta agresión ocurrió la tarde del 16 de septiembre de 2022, en el interior de una vivienda del municipio. Según la acusación, el hombre habría aprovechado el vínculo de parentesco con la víctima para cometer el delito.

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Durante la audiencia inicial, realizada en el Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial, los fiscales de litigación expusieron los datos de prueba correspondientes para sustentar la imputación. Sin embargo, el acusado solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la autoridad judicial resolverá en una próxima audiencia si existen elementos para vincularlo a proceso.

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A petición de la Fiscalía, la Juez de Control impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso legal. La situación jurídica de Alberto Omar S.V. quedará pendiente hasta que se resuelva su posible vinculación a proceso.