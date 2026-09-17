Hombre recibe 42 años de prisión por violación equiparada y pornografía infantil en Kanasín

Un hombre identificado como Zahid Enrique C.S. fue sentenciado a 42 años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de los delitos de violación equiparada agravada, corrupción de menores y pornografía infantil, cometidos contra su propia hija menor de edad en Kanasín, Yucatán.

La sentencia fue dictada luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara ante el Tribunal las pruebas que acreditaron la responsabilidad del acusado por hechos ocurridos en enero de 2024.

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De acuerdo con el expediente correspondiente a la causa de juicio oral 9/2025, los hechos ocurrieron entre el 20 y 21 de enero de 2024, en un predio ubicado en el fraccionamiento Sol San Pedro, en Kanasín.

Durante las investigaciones se estableció que el ahora sentenciado cometió agresiones sexuales contra la menor y además realizó grabaciones de los actos ilícitos mediante un teléfono celular.

Las evidencias obtenidas durante la investigación fueron incorporadas a la carpeta correspondiente y posteriormente presentadas durante el juicio, donde fueron acreditadas ante el Tribunal Colegiado Primero de Juicio Oral.

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Tras analizar las pruebas presentadas durante el proceso, el Tribunal emitió un fallo condenatorio unánime contra Zahid Enrique C.S.

Posteriormente, durante la audiencia de individualización de sanciones, se determinó una pena de 42 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa económica.

Como parte de las sanciones, también se estableció el pago de 75 mil pesos por concepto de reparación del daño moral y se ordenó la prohibición permanente de acercarse a la víctima.

El Tribunal determinó además que el sentenciado no tendrá acceso a beneficios de sustitución de sanciones, por lo que deberá cumplir la pena impuesta en los términos establecidos por la autoridad judicial.

La diligencia para la lectura y explicación de las penas quedó programada para los próximos días, con lo que continuará el proceso derivado de la sentencia dictada contra el acusado.