Ponen a disposición del INM a extranjero asegurado en un puesto de inspección en Teya

Un hombre de nacionalidad extranjera fue trasladado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Mérida, luego de que no pudiera acreditar su estancia legal en México durante una inspección realizada en el municipio de Teya, Yucatán.

El operativo se llevó a cabo en el puesto de inspección ubicado debajo del puente de Teya, donde personal del INM realizó las diligencias correspondientes con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y la Novena Zona Naval.

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De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia federal, la intervención fue considerada un rescate humanitario, mientras que el personal naval proporcionó seguridad perimetral a los agentes de Migración durante el procedimiento.

Una vez realizada la inspección, el extranjero fue trasladado a las instalaciones del INM en la ciudad de Mérida, donde se llevarían a cabo los trámites correspondientes para determinar su situación migratoria.

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La Secretaría de Marina señaló que estas acciones se realizaron en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y forman parte de las labores para brindar seguridad durante este tipo de procedimientos en Yucatán.