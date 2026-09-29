Detienen a dos migrantes, uno cubano y otro británico, en un retén cercano a Hacienda Teya

Oficiales de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y la Novena Zona Naval, proporcionaron seguridad perimetral al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el rescate humanitario de dos personas migrantes en un puesto de inspección ubicado debajo del puente que entronca con la entrada hacia la hacienda Teya.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante una revisión en ese punto, donde fueron identificadas dos personas, una de nacionalidad cubana y otra británica, quienes no contaban con la documentación que acreditara su estancia legal en territorio mexicano.

Ambas personas fueron trasladadas a las oficinas del INM en Mérida, donde se llevarían a cabo los trámites administrativos correspondientes conforme a su situación migratoria.

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La Novena Zona Naval indicó que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal y tienen como finalidad contribuir al cumplimiento del Estado de Derecho, así como a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

Interceptan a antillanos

Un hecho reciente de este tipo se registró el 8 de septiembre pasado, cuando debajo de ese mismo puesto de inspección fueron rescatados dos hombres. No pudieron acreditar su estancia legal en el país, motivo por el cual fueron trasladados a las oficinas de Migración en Yucatán, para los trámites correspondientes.

Con anterioridad, el sábado 22 de agosto, tres personas de nacionalidad cubana fueron detenidas durante una revisión en el puesto de revisión mencionado, salida hacia Cancún, Quintana Roo. Fueron dos hombres y una mujer, quienes fueron localizados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Dos días antes, el 20 de agosto, tras un amplio despliegue de fuerzas federales y estatales en ese retén concluyó con el aseguramiento de dos hombres de nacionalidad colombiana, de 33 y 48 años de edad.

La Semar confirmó que ambos extranjeros fueron localizados durante una acción interinstitucional en la que participaron elementos de la Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, posteriormente fueron trasladados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Mérida para determinar su situación administrativa.

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Descartan narcotráfico

En su comunicación oficial calificó la intervención como un “rescate humanitario” de dos personas migrantes y señaló que proporcionó seguridad perimetral durante el operativo y el traslado. La dependencia no informó que los hombres estuvieran detenidos por narcotráfico, tampoco dio a conocer el aseguramiento de drogas, armas o dinero, ni estableció públicamente alguna relación con organizaciones criminales.

También el 30 de agosto, un hombre y una mujer de nacionalidad extranjera que estaban de forma ilegal en México fueron asegurados por las autoridades y quedaron a disposición de Migración, que decidirá las acciones a seguir para devolverlos a su país.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de colaborar en labores de seguridad y atención humanitaria, dentro del ámbito de sus atribuciones. Para la atención de emergencias, la Novena Zona Naval puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 999-960-0682. A su vez, la Secretaría de Marina cuenta con la línea 800-627-4621 (800 MARINA1).