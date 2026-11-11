SSP descarta que hombre rescatado de una torre en su base en Mérida sea elemento policial

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) descartó que el hombre rescatado de una torre de telecomunicaciones en el Centro de Mérida sea o haya sido integrante de la corporación, luego de que circularan versiones que lo identificaban como agente policial.

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El ciudadano fue auxiliado por elementos de la SSP tras un reporte recibido a través del número de emergencias 9-1-1, cuando se encontraba en una torre ubicada en la calle 66 entre 39 y 41, en el Centro de la capital yucateca.

Durante la intervención, el hombre, quien se encontraba en ropa interior, recibió atención de paramédicos de la corporación, además de prendas para cubrirse.

Posteriormente, fue identificado como J. R. G. D., de 52 años, originario de San Francisco de Campeche, quien manifestó dedicarse a trabajos ocasionales de lavado de vehículos, jardinería y pintura.

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SSP niega que hombre rescatado sea policía

Ante las versiones que circularon sobre su presunta pertenencia a la corporación, la SSP informó que no existe registro de que el ciudadano sea o haya sido integrante de la institución.

La dependencia llamó a la ciudadanía a consultar sus canales oficiales para conocer información confirmada y evitar la difusión de versiones que no hayan sido verificadas.