¿Guadalupe Taddei salió de México? Sheinbaum aclara qué sabe el Gobierno sobre la exfuncionaria del INE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Gobierno federal no tiene información de que Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas hayan abandonado el país, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos electorales.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que consultó al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre la situación de ambos, pero la dependencia señaló que los registros migratorios son información privada.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el paradero de Guadalupe Taddei?

Al ser cuestionada sobre una posible salida del territorio nacional de la exfuncionaria electoral, Sheinbaum aseguró que hasta el momento no cuenta con información que confirme esa versión.

"Es información que tiene el Instituto Nacional de Migración, pero no tenemos ningún conocimiento de que ella haya salido del país ni mucho menos", declaró.

La presidenta precisó que el INM mantiene bajo reserva los movimientos migratorios por tratarse de datos personales, aunque reiteró que tampoco existen reportes sobre una posible salida del empresario Hernández Casillas.

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Sin embargo, la mandataria no confirmó la ubicación actual de ninguno de los dos.

¿Por qué investigan a Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas?

Las declaraciones ocurren después de la renuncia de Taddei a la presidencia del INE, el pasado 26 de octubre, tras los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos a empresas proveedoras de materiales electorales.

Las investigaciones también involucran a compañías relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

El INE presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles delitos relacionados con las contrataciones.

¿Qué pasará con Talleres Gráficos de México?

En otro tema, Sheinbaum reiteró la necesidad de fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo encargado de producir documentos oficiales y materiales impresos para distintas instituciones públicas.

La presidenta adelantó que su Gobierno prepara una propuesta para fortalecer sus capacidades, la cual podría presentarse este jueves 12 de noviembre o durante la próxima semana.

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