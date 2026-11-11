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Papa León XIV se despide de Argentina con emotivo mensaje: “Este país ahora tiene dos Papas”

El Papa León XIV se despidió de Argentina con un mensaje dedicado al papa Francisco y aseguró que se sintió como en casa durante su visita.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

11 de nov de 2026

2 min

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“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, expresó León XIV al despedirse del país sudamericano
“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, expresó León XIV al despedirse del país sudamericano / AFP

El Papa León XIV se despidió de Argentina este miércoles 11 de noviembre con un mensaje de agradecimiento en el que destacó el cariño recibido durante su visita apostólica y aseguró que el país ahora tiene dos Papas: uno de nacimiento y otro por adopción.

A través de su cuenta oficial de X, el pontífice recordó al Papa Francisco, nacido en Buenos Aires, y expresó su cercanía con el pueblo argentino tras cuatro días de actividades religiosas y encuentros con los fieles.

¿Qué dijo el papa León XIV en su despedida de Argentina?

En su publicación, León XIV agradeció la recepción que tuvo durante su estancia y recordó el vínculo de su antecesor con el país sudamericano.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, expresó.

El pontífice también aseguró que se sintió como en casa y pronunció una frase sobre su relación con Argentina.

La celebración religiosa que encabezó el Papa León XIV se realizó frente al Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo

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“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, señaló en referencia a Francisco y a sí mismo.

Asimismo, pidió a los fieles mantenerse unidos en la fe y continuar con sus oraciones bajo la protección de Nuestra Señora de Luján.

“¡Hasta siempre mi querida Argentina!”, concluyó.

¿Qué hizo León XIV durante su visita a Argentina?

El papa León XIV llegó a Argentina el 8 de noviembre, como parte de su gira apostólica por Sudamérica, que también incluyó Uruguay y Perú.

Durante su estancia participó en encuentros con autoridades civiles y religiosas, celebraciones eucarísticas y actividades con jóvenes en Buenos Aires y Córdoba.

Este miércoles 11 de noviembre, el pontífice visitó un centro penitenciario de Buenos Aires y presidió una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde agradeció a los fieles por acompañarlo.

Tras concluir su visita a territorio argentino, León XIV continuó su viaje hacia Perú, última etapa de su recorrido por Sudamérica.

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