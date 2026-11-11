Papa León XIV se despide de Argentina con emotivo mensaje: “Este país ahora tiene dos Papas”

El Papa León XIV se despidió de Argentina este miércoles 11 de noviembre con un mensaje de agradecimiento en el que destacó el cariño recibido durante su visita apostólica y aseguró que el país ahora tiene dos Papas: uno de nacimiento y otro por adopción.

A través de su cuenta oficial de X, el pontífice recordó al Papa Francisco, nacido en Buenos Aires, y expresó su cercanía con el pueblo argentino tras cuatro días de actividades religiosas y encuentros con los fieles.

¿Qué dijo el papa León XIV en su despedida de Argentina?

En su publicación, León XIV agradeció la recepción que tuvo durante su estancia y recordó el vínculo de su antecesor con el país sudamericano.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, expresó.

El pontífice también aseguró que se sintió como en casa y pronunció una frase sobre su relación con Argentina.

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“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, señaló en referencia a Francisco y a sí mismo.

Asimismo, pidió a los fieles mantenerse unidos en la fe y continuar con sus oraciones bajo la protección de Nuestra Señora de Luján.

“¡Hasta siempre mi querida Argentina!”, concluyó.

¿Qué hizo León XIV durante su visita a Argentina?

El papa León XIV llegó a Argentina el 8 de noviembre, como parte de su gira apostólica por Sudamérica, que también incluyó Uruguay y Perú.

Durante su estancia participó en encuentros con autoridades civiles y religiosas, celebraciones eucarísticas y actividades con jóvenes en Buenos Aires y Córdoba.

Após quatro dias de encontros e celebrações, o #Papa parte de Buenos Aires com destino ao Peru, país onde viveu durante muitos anos como missionário e bispo A despedida na #Argentina foi marcada pela saudação emocionada do presidente Javier Milei https://t.co/X72VYWZyt5 https://t.co/FvGkjL2y3E — Vatican News (@vaticannews_pt) November 11, 2026

Este miércoles 11 de noviembre, el pontífice visitó un centro penitenciario de Buenos Aires y presidió una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde agradeció a los fieles por acompañarlo.

Tras concluir su visita a territorio argentino, León XIV continuó su viaje hacia Perú, última etapa de su recorrido por Sudamérica.

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