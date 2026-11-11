Habitantes de Playa del Carmen denuncian deficiencias en el suministro de agua potable de Aguakan

Habitantes de la colonia Pedregal, otro sector del Ejido y los fraccionamientos Misión del Carmen y Villamar I y II, en Playa del Carmen, denunciaron deficiencias en el suministro de agua potable a cargo de la concesionaria Aguakan, debido a que el líquido llega a sus viviendas de manera intermitente y en cantidades insuficientes. La problemática ha obligado a algunas familias a solicitar el abastecimiento mediante pipas, mientras que los usuarios señalan que deben cumplir puntualmente con sus recibos para evitar recargos.

De acuerdo con un sondeo ciudadano, la falta de agua se ha prolongado y afecta las actividades cotidianas de las familias, quienes aseguran que, pese a estar al corriente con sus pagos, no reciben un servicio regular.

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Liliana Morales, habitante de la colonia Pedregal, señaló que las tuberías de la zona permanecen sin suministro, por lo que la empresa recurre al envío de pipas para abastecer los tinacos de las viviendas. Sin embargo, afirmó que esta medida resulta insuficiente y que los vecinos deben comunicarse constantemente con las oficinas de Aguakan para solicitar el servicio.

Agregó que, de acuerdo con lo que les han comentado trabajadores de la concesionaria, el problema podría prolongarse, situación que mantiene la incertidumbre entre las familias afectadas.

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Por su parte, Rolando López, también vecino de Pedregal, cuestionó el cumplimiento de la empresa, al considerar que los usuarios pagan por un servicio que no reciben de manera adecuada. Ante esta situación, consideró que el contrato de concesión debería ser revisado y recordó que, desde su perspectiva, el suministro funcionaba mejor cuando estaba a cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

En tanto, Marcos Antonio López Díaz, presidente de la asociación civil Vecinos Unidos, sostuvo que los diputados locales deben analizar las condiciones en las que opera la concesionaria y revisar la posibilidad de anular el contrato, al considerar que existen elementos relacionados con el incumplimiento del servicio que ameritan una evaluación.