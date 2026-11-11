Síguenos

Última hora

México

Gobierno federal anuncia revisión de tarifas de taxis en aeropuertos de México y se reconocen cobros excesivos

Campeche / Sucesos

Transportistas retiran bloqueo en avenida de Escárcega; esperan acuerdo con el Gobierno

Transportistas de la CTM y CNOP retiraron el bloqueo en la avenida Justo Sierra Méndez de Escárcega y esperan negociar su inclusión en el acarreo de materiales de la obra.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Transportistas de la CTM y CNOP levantaron el bloqueo en la avenida Justo Sierra Méndez de Escárcega.
Transportistas de la CTM y CNOP levantaron el bloqueo en la avenida Justo Sierra Méndez de Escárcega. / Especial

Luego de frenar las actividades de reconstrucción de la avenida Justo Sierra Méndez, transportistas afiliados a la CTM y CNOP retiraron el bloqueo que mantenían tras ser convocados por sus respectivas organizaciones a una reunión con el Gobierno del Estado.

Choque entre camionetas en Escárcega deja un conductor hospitalizado; una unidad de la CFE resultó dañada

Noticia Destacada

Aparatoso choque entre camionetas deja un conductor hospitalizado en Escárcega

Los propietarios y operadores de camiones de volteo acordaron dar una tregua a la protesta, con la expectativa de que el encuentro permita resolver la inconformidad que originó la movilización: la falta de inclusión de las unidades locales en el acarreo de materiales que requiere la obra estatal.

La manifestación había provocado la suspensión de los trabajos en un tramo de la avenida, luego de que los transportistas ocuparan el carril central para impedir el avance de las labores, en reclamo de oportunidades para el gremio.

Los inconformes señalaron que, pese a los compromisos previos para dar prioridad a la contratación de trabajadores y prestadores de servicios del municipio, no existe hasta ahora una garantía de que los volqueteros participen en el proyecto de reconstrucción.

Por ello, decidieron recurrir a la movilización para exigir que la obra pública también genere beneficios económicos para quienes viven de esta actividad en Escárcega, donde decenas de familias dependen directamente de los ingresos que produce el servicio de transporte de materiales.

Transportistas de la CTM y CNOP bloquearon la avenida Justo Sierra Méndez en Escárcega.

Noticia Destacada

Transportistas bloquean avenida Justo Sierra Méndez de Escárcega; exigen contratos para obra estatal

Con el retiro de las unidades, dejaron en manos de la mesa de negociación la posibilidad de alcanzar una salida al conflicto. Sin embargo, advirtieron que esperan una respuesta satisfactoria a sus planteamientos, pues no consideran justo que una obra ejecutada en territorio escarceguense deje fuera a gente de la localidad.

La reunión prevista para mañana será clave para conocer si existe disposición de las autoridades para atender la exigencia de las organizaciones y establecer acuerdos que permitan incorporar los camiones de volteo locales.

JGH

Te puede interesar