Transportistas retiran bloqueo en avenida de Escárcega; esperan acuerdo con el Gobierno

Luego de frenar las actividades de reconstrucción de la avenida Justo Sierra Méndez, transportistas afiliados a la CTM y CNOP retiraron el bloqueo que mantenían tras ser convocados por sus respectivas organizaciones a una reunión con el Gobierno del Estado.

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Los propietarios y operadores de camiones de volteo acordaron dar una tregua a la protesta, con la expectativa de que el encuentro permita resolver la inconformidad que originó la movilización: la falta de inclusión de las unidades locales en el acarreo de materiales que requiere la obra estatal.

La manifestación había provocado la suspensión de los trabajos en un tramo de la avenida, luego de que los transportistas ocuparan el carril central para impedir el avance de las labores, en reclamo de oportunidades para el gremio.

Los inconformes señalaron que, pese a los compromisos previos para dar prioridad a la contratación de trabajadores y prestadores de servicios del municipio, no existe hasta ahora una garantía de que los volqueteros participen en el proyecto de reconstrucción.

Por ello, decidieron recurrir a la movilización para exigir que la obra pública también genere beneficios económicos para quienes viven de esta actividad en Escárcega, donde decenas de familias dependen directamente de los ingresos que produce el servicio de transporte de materiales.

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Con el retiro de las unidades, dejaron en manos de la mesa de negociación la posibilidad de alcanzar una salida al conflicto. Sin embargo, advirtieron que esperan una respuesta satisfactoria a sus planteamientos, pues no consideran justo que una obra ejecutada en territorio escarceguense deje fuera a gente de la localidad.

La reunión prevista para mañana será clave para conocer si existe disposición de las autoridades para atender la exigencia de las organizaciones y establecer acuerdos que permitan incorporar los camiones de volteo locales.

JGH