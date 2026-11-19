La prolongada disputa legal por el control de los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá dio un giro decisivo en los tribunales federales. En el marco del juicio mercantil 512/2024, el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en Yucatán emitió una sentencia definitiva en esta instancia que favorece a Inmobiliaria R4, declarando formalmente que Fernando Eugenio Barbachano Herrero incurrió en incumplimiento de contrato.

La resolución judicial, dictada el pasado 18 de noviembre de 2026, desestima la narrativa de presunto despojo que Barbachano sostuvo durante meses tanto en juzgados como en campañas mediáticas y redes sociales, y le impone obligaciones financieras y legales inmediatas.

El fallo cierra, al menos en esta instancia, una disputa que comenzó cuando Barbachano recibió 4.5 millones de dólares como anticipo por la venta de los terrenos donde operan ambos hoteles y posteriormente se retractó de la operación, argumentando que había sido víctima de un despojo, versión que los tribunales han desestimado de manera sistemática.

"Siempre confiamos en la justicia. R4 ha cumplido el contrato que firmamos y hoy un juez federal lo confirma. Ahora la justicia dice que Fernando Barbachano deberá cumplir", declaró el ingeniero Rodolfo Rosas Moya, presidente de Grupo R4, en un comunicado difundido este jueves.

El caso, que Barbachano llevó a la arena mediática y a las redes sociales durante meses, termina —por ahora— con una sentencia federal que apunta en la dirección contraria a la narrativa que él mismo impulsó públicamente.

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