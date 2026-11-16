En redes sociales ha comenzado a circular información que señala que este martes 17 de noviembre habrá un apagón mundial. Ante esto; usuarios se han cuestionado los detalles de este suceso y que regiones de México y del mundo se verán afectadas, por lo que es importante conocer adecuadamente los aspectos de este supuesto apagón.

Ante la ola de rumores y publicaciones alarmistas difundidas en redes sociales sobre un supuesto "apagón mundial" o suspensión masiva del suministro eléctrico, autoridades energéticas mexicanas y agencias de seguridad estadounidense han aclarado que no existe ningún corte generalizado de energía programado en México ni a nivel global.

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¿Qué se sabe del apagón de este martes 17 de noviembre?

La desinformación se originó a partir de una interpretación errónea de un ejercicio oficial de comunicaciones anunciado en Estados Unidos. Dicho protocolo consiste exclusivamente en una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) que se realizará el martes 17 de noviembre de 2026 a partir de las 14:20 horas del este de EU.

De acuerdo con los comunicados oficiales de las agencias estadounidenses, el simulacro interrumpirá únicamente por unos segundos las transmisiones de estaciones de radio y televisión abierta dentro del territorio de Estados Unidos para emitir un mensaje de prueba en inglés y español.

⚠️ IMPORTANTE ⚠️ Todos los que viven en los Estados Unidos 🇺🇸 Este martes 17 de noviembre, Estados Unidos realizará una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia (EAS), organizada por FEMA en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Durante el ejercicio, las emisoras de televisión, radio, cable y satélite interrumpirán temporalmente su programación para transmitir los tonos oficiales de emergencia y un mensaje en inglés y español que anunciará que se trata de una prueba nacional, con una duración aproximada de un minuto. El objetivo es comprobar que la infraestructura de alertas funcione correctamente y pueda transmitir instrucciones a la población ante una emergencia real. — Audi Rodriguez (@Audi_Rodriguez) November 16, 2026

En territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reiteró que no tiene contemplado ningún apagón para este martes y exhortó a la población a no compartir cadenas ni noticias falsas. Asimismo, recordó que los únicos cortes temporales del servicio que llegan a efectuarse corresponden a trabajos habituales de mantenimiento preventivo.

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